Senioren werden digital

Es gibt Menschen, die neue Technologien mit offenen Armen empfangen, und solche, die lieber beim Altbewährten bleiben. Durch die Corona-Pandemie ist man aber mehr denn je gefordert, an der Digitalisierung teilzuhaben. Man kommuniziert in Videokonferenzen miteinander, kann den „Grünen Pass“ auf das Smartphone laden, registriert sich für den Gurgeltest, bestellt im Lockdown Geschenke online, holt Pakete kontaktfrei aus Postboxen und scannt den Einkauf an der Selbstbedienungskasse.

Technik-Botschafter im gleichen Alter

Älteren Menschen geht diese technologische Entwicklung oft viel zu schnell. Darum gibt es sogenannte Senioren-Technik-Botschafter. Hierbei vermitteln ältere technikerfahrene Personen ihr Wissen an ältere, technikunerfahrene Personen.

Heinrich Henschel aus dem niederösterreichischen Trautmannsdorf ist so ein Botschafter. Seit zwei Jahren hält der mittlerweile 66-Jährige Smartphone-Schulungen für die Senioren in den Bezirken Bruck an der Leitha, Baden und Wiener Neustadt ab.

„Viele Senioren holen sich digitale Informationen auch von ihren Kindern und Enkeln, doch jungen Leuten fehlt manchmal der Einblick in die Welt der Senioren“, weiß Henschel. Zu schnell und zu komplex wird oft, laut dem Techniker, die Materie erklärt, englische Begriffe werden verwendet, deren Bedeutung viele Senioren noch nicht kennen. In seinen Schulungen arbeitet der Digitalisierungs-Botschafter hauptsächlich in Kleingruppen. „Vom NÖ Seniorenbund habe ich Testhandys für die Kurse bekommen, damit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Hemmungen Apps hochladen, Fotos verschieben und ihr Feingefühl für die Tastatur und den Touchscreen erproben, ohne Gefahr zu laufen, Informationen am eigenen Handy zu löschen“, erklärt der Leiter der Smartphone-Kurse.

Auch die Volkshochschule Niederösterreich bietet interessante Seminare und Kurse im digitalen Bereich für Senioren. In den EDV-Grundkursen erlernen Teilnehmer wichtige Funktionen von Laptop und Computer, indem sie diese einfach ausprobieren. Kursthemen sind: Grundlagen, Sicherheit, Textprogramme, Dateien, E-Mails, Internetzugriff und Videokommunikation. Gerne werden auch persönliche Vorschläge in den Kursen behandelt.

Immer mehr Seniorinnen und Senioren entdecken digitale Medien für sich, mit Internet, Computer, Tablet und Smartphone.

Junger Kursleiter stellt sich auf Senioren ein

Der 20-jährige Merlin Waldhör ist ein angehender Informatiker aus Schwechat. Er wurde von der Stadtgemeinde für digitale Seniorenkurse engagiert.

„Dieses Semester biete ich acht Workshops zu je zwei Stunden in der Volkshochschule Schwechat an“, so Waldhör. Er fokussiere sich im Kurs auf Problemfelder beim Handy: Wie kann man Onlineformulare herunterladen, Zusammenhänge und Grundlagen erfassen, Fotos machen, die Galerie und Anruflisten bearbeiten? Oder: Wie kann man SMS, E-Mails, Anrufe, Nachrichten und Videotelefonie mit Messengerdiensten wie WhatsApp oder Signal tätigen? Der Informatiker gibt eine Social-Media-Einführung, veranschaulicht eine Handy-Navigation zwischen Apps und erklärt Notruf und Notfall-Schnellhilfe-Einrichtungen am Smartphone. „Auch Leute, die keine Erfahrung mit Smartphones oder PC haben, können diese Kurse besuchen“, versichert der junge Schwechater. Er selbst hat sich erst auf die Seniorenkurse einstellen müssen: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Navigation zwischen den Apps für manche Teilnehmer so schwierig ist. Doch wir haben diesen Part einfach vertiefend behandelt.“

Wer selbst gerne ein Projekt als digitale Seniorenausbildnerin oder -ausbilder starten möchte, wird auch vom Bundesministerium für Soziales unterstützt. Man kann dann auch sein Projekt mit dem Gütesiegel „Digitale SeniorInnenbildung“ auszeichnen lassen. Natürlich müssen bei der Einreichung für das Siegel bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden.

Mehr Infos dazu unter: digitaleseniorinnen.at.

„Senioren bis 70 und auch oft darüber hinaus sind durchwegs computeraffin“, meint Seniorenbund-Teilbezirksobfrau Magdalena Eichinger zum Thema. Laut der 62-Jährigen komme es eher darauf an, was man beruflich zuvor gearbeitet habe. Wahrscheinlich gebe es, so Eichinger, auch jüngere Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit weniger digitales Know-how besitzen.