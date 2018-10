Zum Beispiel bei einem Hühnerauge , einer Verdickung der Hornhaut. „Ein Hühnerauge entwickelt sich durch kontinuierlichen Druck auf Hautstellen, die über einen Knochen gespannt sind“, so www.gesundheit.gv.at. Häufig sind sie bei älteren Menschen zu finden. Sie können unter anderem auch durch falsches Schuhwerk bedingt sein. „Weniger Druck!“ lautet das Motto bei der Behandlung. Das gelingt insbesondere durch das Tragen nicht zu enger Schuhe sowie den Einsatz einer speziellen Polsterung. Außerdem können bestimmte Salben, Pflaster oder ein Hauthobel verwendet werden, um diese Hornschicht zu erweichen oder abzulösen.

Ein anderes Beispiel ist der Fersensporn . Wer dieser kleinen, dornartigen Kalkablagerung oder Verknöcherung der Sehne vorbeugen möchte, kann zu bequemen Schuhen mit stützendem Fußbett greifen. Denn: „Zu enge Schuhe können Druckstellen an der Ferse verursachen.“ Außerdem sollte man seine Füße nicht überbelasten, also nicht zu intensiv Sport treiben, Fußfehlstellungen behandeln lassen, sein Übergewicht reduzieren, sich schonen (also dem Sport eine Pause gönnen), die schmerzende Stelle kühlen usw.

Bei Lymphödemen wiederum wird empfohlen, Entstauungsbehandlungen machen zu lassen, keine reizenden, allergisierenden Kosmetika zu verwenden, sich gesund zu ernähren (wenig Kochsalz!) sowie Übergewicht, Frostschäden, Verletzungen, Sauna, Sonnenbad, Solarium, Infrarotbestrahlung und heiße Bäder zu vermeiden. Und: Man sollte neue Schuhe vorsichtig eintragen, keine engen oder hochhackigen Schuhe tragen und außerhalb der Wohnung nicht barfuß gehen.

Wer Pilzinfektionen verhindern will, sollte insbesondere in Schwimmbädern, Sportanlagen und Hotels mit Teppichboden gewisse Hygienevorschriften einhalten. Darunter auch: Unbedingt Schuhe bzw. Badeschuhe tragen und keine fremden Schuhe benutzen!

Bei Venenerkrankungen können Betroffene mithelfen, indem sie sich bewegen (zum Beispiel gehen, wandern, walken, Rad fahren oder schwimmen), richtig sitzen, genug trinken usw. „Wenn sich langes Sitzen oder Stehen nicht vermeiden lassen, öfters herumgehen.“ Man sollte sich gesund und ballaststoffreich ernähren, die Beine öfter kalt duschen, vom Arzt verordnete Venenmedikamente und Kompres sionsstrümpfe tragen. Und: Man kann flache und bequeme Schuhe tragen. „Günstig wirken leicht erhöhte Absätze und eine gute Fußbetteinlage“, verrät www.gesundheit.gv.at.

Und die richtigen Schuhe können auch das Risiko für Unfälle verringern. Bei Osteoporose beispielsweise können flache Schuhe mit rutschfesten Sohlen sinnvoll sein, um Stürze zu vermeiden. Beim Autofahren sollte man lieber nicht mit Flip-Flops, Skischuhen oder barfuß fahren. Und: Auch beim Putzen zuhause sollte man festes Schuhwerk anhaben, wenn man auf die Leiter steigt oder Fenster putzen möchte. Reflektoren an den Schuhen können im Winter dabei helfen, trotz Dunkelheit gesehen zu werden. Und: Festes Schuhwerk am Berg braucht es beim Wandern und Bergsteigen.