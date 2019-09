K. Bastl/Pollenwarndienst, Ragweedfinder

Zu finden ist Ragweed (Ambrosia, Fetzenkraut oder beifußblättriges Traubenkraut) etwa an Straßenrändern, in Kiesgruben, auf Schutthalden, Baustellen oder Sonnenblumenfeldern. Ragweed mag Licht, kann in Mitteleuropa bis zu 1,8 Meter hoch werden und blüht in Österreich von August bis September.