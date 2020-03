Jeder weiß: Mit zunehmendem Alter nagt der Zahn der Zeit besonders auch an der Haut. Sie verliert Spannkraft und Elastizität – so wirken die Wangenknochen im Alter abgesackt, die Haut an der Kieferpartie wird lockerer, und es bilden sich Falten an vielen Stellen im Gesicht.

Wo man sich für den Erhalt einer jugendlichen Haut früher noch für invasive Eingriffe unters Messer gelegt hat, gibt es nun eine vollkommen OP-freie Lifting-Methode, die nicht weniger vielversprechende Ergebnisse zeigt: Ultherapy.

Was ist Ultherapy?

Als einziges von der amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) zugelassenes Ultraschallverfahren, handelt es sich bei Ultherapy um die gezielte Straffung schlaffer Hautpartien an Gesicht, Hals und Dekolleté mittels eines mikrofokussierten Ultraschalles.

Die Behandlung, welche als Gold Standard für die nicht-chirurgische Hautstraffung gilt, wirkt als einzige nicht-invasive Lifting-Methode, dank ihrer innovativen Technologie, effektiv in den Gewebeschichten, die ansonsten nur durch ein chirurgisches Facelifting behandelt werden können.

Zudem kann Ultherapy dank des einzigartigen „DeepSEE“-Systems sichtbar machen, welche Hautschicht eine geringe Dichte an Kollagenfasern aufweist und somit eine Behandlung notwendig hat.

Kollagen ist ein Protein, das die Grundstruktur der Haut bildet. Darin ist es im jungen Alter noch ausreichend erhalten und sorgt für eine straffe, geschmeidige Haut. Doch mit der Zeit nimmt die Kollagenproduktion ab, und die Haut beginnt zu erschlaffen und Falten zu werfen.

Während der Ultherapy-Behandlung werden also die kollagenarmen Hautschichten identifiziert und das Behandlungsgerät wird so eingestellt, dass die Ultraschallenergie genau die richtigen Schichten erreicht und dort die Kollagenneubildung anregt – so wird die Haut gestrafft und angehoben. Diese Eigenschaft macht Ultherapy zu einer wahrhaftig einzigartigen, maßgeschneiderten Behandlung.

Wo gibt es Ultherapy?

Erhältlich ist die bahnbrechende Ultherapy-Behandlung bei der Ästhetik-Ordination OmniMed in Eisenstadt. Die beiden Praxisgründer Dr. Stefan Horwath & Dr. Martina Reichhart wissen die Behandlung dank ihrer jahrelangen Erfahrung und Expertise in der ästhetischen Medizin sorgfältig und effizient durchzuführen.

Wie funktioniert Ultherapy?

Bei Ultherapy wird das Gewebe der jeweils zu behandelnden Hautschicht kurzzeitig durch eine kontrollierte, gleichmäßige Wärme von 60-70°C erwärmt. Dies ist die optimale Temperatur, um die Struktur des bestehenden Kollagens in der Haut zu verändern, was dem Körper wiederum das Signal gibt, seinen natürlichen Heilungsprozess zu aktivieren und neue, dichte Kollagenfasern in den behandelten Regionen zu produzieren. Kurz gesagt, führt dies zu einer weitaus höheren Produktion der jugendverleihenden Hautfasern, als die Haut altersmäßig von selbst bilden würde.

Die Ultherapy-Behandlung dauert bei OmniMed je nach der Größe des zu behandelnden Bereichs zirka 30-90 Minuten. Eine weitere Besonderheit von Ultherapy ist außerdem, dass man gleich nach der Behandlung seinen Alltag wie gewohnt fortsetzen kann. Denn es bestehen lediglich meist kurzzeitige Rötungen, aber Schwellungen oder Hämatome treten in der Regel nicht auf – ganz im Gegensatz zum chirurgischen Facelift.

Welche Ergebnisse werden erzielt?

Bereits gleich nach der ersten Behandlung ist der erste Lifting-Effekt sichtbar. Der volle Erfolg von Ultherapy baut sich jedoch innerhalb der auf die Behandlung folgenden Wochen und Monate auf. Es kann nämlich bis zu einem halben Jahr lang dauern, bis der Körper das neue Kollagen vollständig gebildet hat.

Nach der Behandlung verschwinden zuvor abgesackte, schlaffe Hautpartien und Fältchen graduell, und die Haut wird mit der Zeit fester, straffer und strahlender – für ein natürliches, effektives Facelift mit Langzeiteffekt, ganz ohne chirurgischen Eingriff.

(Sponsored Article)