Beim Sport abgesichert

Rund drei Viertel aller Unfälle passieren im Haushalt, in der Freizeit und beim Sport. So führen etwa seit Jahren Skiunfälle die Liste der häufigsten Sportunfälle in Österreich an.

Rund 29.400 Wintersportler verletzen sich jährlich beim Skifahren und Snowboarden – zumindest galt dies für Vor-Corona-Zeiten. Jahr für Jahr endet das Skivergnügen allerdings für viele Wintersportler im Krankenhaus. Knapp 6 von 10 Verletzungen sind Knochenbrüche, gefolgt von Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen.

Zu den häufigsten Unfallursachen zählen Übermut, Fehleinschätzungen sowie Ablenkung und Unachtsamkeit. Dabei sind sich Skifahrer und Snowboarder dem Unfallrisiko durchaus bewusst: Viele von ihnen schätzen das Risiko beim Wintersport durchaus als hoch ein.

Risiko abfedern durch Versicherung

Bei Sportarten, bei denen großes Verletzungsrisiko besteht, zahlt sich eine Sportversicherung aus. Vor allem, wenn man den Sport regelmäßig ausüben möchte. Denn Sport ist bei den meisten Menschen ein fester Bestandteil des Lebens.

Egal ob Individualist oder Teamsportler, die Gefahren und Risiken während des Sports sind immer erhöht. Tatsächlich kann nicht nur beim Skifahren, Snowboarden oder Bergsteigen, sondern auch beim Joggen, Basketball, Schwimmen oder Fußball Spielen schnell mal ein folgenreicher Sportunfall passieren.

Die größten Gefahrenquellen während des Sports sind:

Sportverletzungen durch Zusammenstöße mit anderen Sportlern

Unfälle durch Überlastung

Personen- oder Sachschäden durch einen Sportunfall

Beschädigung der Sportausrüstung durch einen Sportunfall

Diebstahl des wertvollen Sportequipments

Beschädigung oder Verlust von Wertgegenständen wie beispielsweise Handy, Kamera oder Smartwatch nach einem Sportunfall

Der richtige Versicherungsschutz ist also genauso wichtig wie die richtige Sportausrüstung. Die Leistungen von Versicherungen bei Sportunfällen sind oft umfassend, aber nicht immer gleich.

Unter anderem werden etwa die Kosten für die Bergung (gegebenenfalls auch mit Nothubschrauber) sowie die Kosten für unfallbedingt notwendige kosmetische Operationen übernommen. Auch eine mögliche Berufsunfähigkeit können Versicherungen abdecken. Ebenso Krankenhauskosten, Kosten für Pflegebedarf oder etwaige Adaptionen von Haus oder Auto können von der Versicherung übernommen werden.

Die richtige Versicherung kann im Falle des Falles kräftig unter die Arme greifen. Die am häufigsten betroffenen Körperregionen bei Sportverletzungen sind: Kopf, Schulter, Knie und Füße. Ein Bruch, eine Muskelzerrung, ein Muskelfaserriss oder ein Bänderriss ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann ohne den richtigen Versicherungsschutz auch teuer werden. Eine umfassende Versicherung kann somit wenigstens diese Sorge nehmen.

