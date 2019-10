„Die Anforderungen sind so viel mehr geworden“, betont die Psychologin, Trainerin und Glücksexpertin Heide-Marie Smolka. Insbesondere für Frauen. Sie sollen Frau sein, Mutter sein, Ehefrau sein, Tochter sein … „Es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, es richtig zu machen.“

Aber man kann optimistisch sein – das lässt sich übrigens trainieren – und seinen Selbstwert stärken. Dazu kann man sich überlegen: Wie gehe ich durchs Leben? Wie oft denke ich positiv? Wie oft negativ? Vielleicht kommt man dabei drauf, dass man manchmal zu streng mit sich selbst umgeht. Vielleicht sollte man sich öfter fragen: Was war heute gut?

Und sonst? „Eine innere, wohlwollende Stimme entwickeln“, so Smolka. Immer wieder kann einem etwas passieren, mit dem man nicht ganz so zufrieden ist. Und dann kann man so mit sich umgehen, wie es eine liebevolle Oma mit ihrem Enkelkind tun würde. Wie würde sie auf ein Missgeschick ihres Enkelkindes reagieren? „Macht ja nichts“, würde sie sagen. Oder: „Es ist ja nichts Schlimmes passiert.“ Das kann man auch zu sich selbst sagen. Man kann zu sich nett sein und sich mehr ins Zentrum rücken.

Eine Auszeit nehmen

Gerade Frauen, erzählt Smolka, denken oft an alle anderen, an die Tochter, den Sohn, den Mann, die Eltern, und dann erst irgendwann an sich.

„Viele Frauen befürchten, es wäre egoistisch, mehr auf sich selbst zu achten. Wenn man aber ausgebrannt ist, kann man auch nicht mehr auf andere schauen“, gibt sie zu bedenken.

Daher sollte man sich eine Auszeit nehmen, ein Bad nehmen, spazieren gehen … Was sind meine Wohlfühlaktivitäten? Was tut mir gut?