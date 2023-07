Vorsorgeuntersuchungen Burgenländische Gesundheitstage: 1.242 Anmeldungen im ersten Jahr

Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf Foto: Google Street View

B isher 1.242 Menschen haben sich für die im Herbst 2022 eingeführten Burgenländischen Gesundheitstage zu Vorsorgeuntersuchungen angemeldet. Das teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung mit. 514 Personen haben den dreitägigen Aufenthalt im Reduce Gesundheitsressort in Bad Tatzmannsdorf bereits absolviert.

Anspruchsberechtigt waren rund 20.000 Burgenländer zwischen 40 und 65 Jahren, die seit dem zweiten Halbjahr 2022 einen runden oder halbrunden Geburtstag feierten. Eine erste Evaluierung, durchgeführt durch die Fachhochschule Burgenland, zeige „eine große Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, so der Landeshauptmann. Frauen und besser Gebildete würden die Vorsorgemaßnahmen verstärkt in Anspruch nehmen. An den Umfragen haben 650 Personen teilgenommen, die sich für die Gesundheitstage angemeldet oder diese bereits absolviert haben. Der dreitägige Aufenthalt in Bad Tatzmannsdorf beinhaltet ein speziell zusammengestelltes Körperdiagnostik- und Workshop-Programm. Partner des Landes sind die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahn, Bergbau (BVAEB) und die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS). Die Kosten dafür übernehmen größtenteils das Land und die Sozialversicherungsträger, bei einem Selbstbehalt von 200 Euro pro Person. Um das Programm in Anspruch nehmen zu können, muss zuvor eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung absolviert werden. Die nächsten Einladungen werden im Herbst versandt. Geplant ist, den Anspruchsberechtigten zehn Jahre nach der ersten Einladung eine weitere zukommen zu lassen. Derzeit werde die Initiative auf die Altersgruppe über 65 Jahre mit einem adaptierten Programm ausgeweitet, so Doskozil.