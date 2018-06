Herbizideinsatz verändert Bodenleben und Trauben .

Im Weinbau hat in den vergangenen Jahren der Herbizideinsatz stark zugenommen. In einer Freilandstudie an der Weinbauschule Klosterneuburg (NÖ) wurde nun gezeigt, dass Unkrautbekämpfungsmittel nicht nur das Bodenleben massiv verändern, sondern auch die Nährstoffgehalte der Weinrebe von der Wurzel bis in die Traube, berichtet die Universität für Bodenkultur (Boku) in einer Aussendung.