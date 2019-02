Ein Loch im Zahn: Inlays und Onlays

Kariöse Zähne werden zunächst einmal vom Zahnarzt an den betroffenen Stellen abgeschliffen. Oftmals bekommt man im nächsten Arbeitsschritt eine Amalgam- oder Kunststofffüllung. Es gibt aber auch eine nachhaltigere Lösung, nämlich so genannte Inlays und Onlays (umschließen im Gegensatz zu Inlays mehrere Zahnhöcker). Diese Füllungen bestehen aus einer Gold-Platin-Legierung oder aus Keramik. Sie sind wesentlich langlebiger, robuster und haben einen entscheidenden ästhetischen Vorteil: Sie verfärben sich nicht!

Wenn es an die Substanz geht: die Kronen

Ist bereits zu viel von der Zahnsubstanz beschädigt, werden von den Zahnärzten gerne Kronen empfohlen. Dafür werden Zähne beschliffen, vom verbleibenden Zahnstumpf wird ein Abdruck ins zahntechnische Labor geschickt. Dort stellen Zahntechniker zunächst einen Gipsabdruck her. Auf Basis der Zahnfarben und Zahnformen des Patienten entsteht schließlich eine Krone, die genau zum jeweiligen restlichen Gebiss passt. Kronen bestehen aus hochwertigem Gold oder Metalllegierungen und einer zahnfarbenen Verblendung aus Kunststoff oder Keramik.

Ersatz für die Zahnwurzel: das Implantat

In Fällen, in denen es nicht möglich ist, eine Brücke oder Krone auf beschliffenen Zähnen zu verankern, können entsprechend ausgebildete Zahnärzte oder Kieferchirurgen Implantate einsetzen. Zunächst muss dafür genau untersucht werden, ob der Kieferkamm ein Implantat tragen kann. Zahnimplantate halten übrigens den Knochen fest und schützen vor weiterem Knochenabbau, da der Kieferknochen funktionell belastet wird. Im Grunde sind Implantate Stützpfeiler, die in den Kieferknochen gepflanzt werden. Zahntechniker stellen Implantate derzeit überwiegend aus Keramik oder Titan her. Beide Werkstoffe sind grundsätzlich gut verträglich. Vereinzelt können jedoch bei Allergikern Störungen auftreten. Das Material der Zukunft ist Zirkonium. Zirkonium-Implantate sind sehr gut verträglich und zeigen bisher keinerlei Nebenwirkungen.

Vorteile von Implantaten gibt es einige: So müssen gesunde Zähne nicht beschliffen werden und die Möglichkeiten, den Zahnersatz zu gestalten, sind mit dieser Methode vielfältiger.

Alles neu – Totalprothesen

Patienten, die alle Zähne verloren haben, können sich für eine herausnehmbare Totalprothese aus Kunststoff entscheiden. Hier greifen Zahntechniker auf eine große Auswahl an konfektionierten Kunststoffzähnen zurück und passen sie je nach Bedarf an die individuellen Bedürfnisse von Patienten an. Oberkieferprothesen bedecken den Gaumen vollständig, Unterkieferprothesen den Kieferkamm. Für Patienten mit Kunststoffallergien gibt es Lösungen aus Allergikerkunststoffen.

Auswirkungen auf das körperliche Wohlbefinden

Egal, ob es sich noch um die eigenen Zähne handelt oder um einen Zahnersatz – wie gut Ihr Gebiss in Schuss ist, wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Darum sind eine gute Mundhygiene und die richtige Zahnpflege so wichtig für das Wohlbefinden.

Und Achtung! Zahnlockerungen sind zumeist der erste Hinweis auf einen Knochenabbau. Oft hilft in diesem Fall schon eine professionelle Zahnreinigung zur Festigung der Zähne. Auch eine Parodontosebehandlung kann den Knochenschwund meist aufhalten.

Pflege des Zahnersatzes

Grundsätzlich gilt: Der Zahnersatz sollte zusätzlich zur täglichen Pflege mindestens einmal im Jahr im zahntechnischen Labor gründlich gereinigt werden.

Kronen und Brücken reinigt man wie die echten Zähne. Heißt: Zweimal bis dreimal täglich putzen und Zahnseide und eine Zwischenraumbürste verwenden. Bei Implantaten sollte man den Bereich, in dem das Implantat ins Zahnfleisch übergeht, besonders gründlich reinigen – auch mit Zahnseide und Zwischenraumbürsten.

Und die Prothese gehört mindestens zweimal täglich gereinigt. Am besten im mit Wasser gefüllten Waschbecken mit einer speziellen Handbürste und mildem Spülmittel.

Mehr zum Thema: Österreichische Zahntechniker, www.zahntechniker.at