Die Menge an gelösten Mineralstoffen im Wasser bestimmt die Wasserhärte. Je „härter“ das Wasser, desto mehr gelöste Calcium- und Magnesium-Ionen enthält es und desto mehr Kalk lagert sich ab. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, elektrische Geräte zu entkalken. „Teure Produkte sind zum Entkalken nicht notwendig, es reichen einfache Zutaten aus der Küche“, erklärt Mag.a Sandra Papes MSc, Reinigungsexpertin von "Die Umweltberatung". Waschmaschine entkalken Bei hartem Wasser, also ab 16° dH, ist die Waschmaschine regelmäßig mit Essig zu entkalken. Bei Waschgängen ab 60° C und wenn Pulverwaschmittel überdosiert wird, entsteht besonders viel Kalkablagerung an der Heizung. Üblicherweise reichen zwei Entkalkungsvorgänge pro Jahr. Je höher der Härtegrad des Wassers ist, desto öfter ist zu entkalken. Auskunft über die Wasserhärte gibt der Wasserversorger. So funktioniert' s: • Waschmaschine einschalten und Wasser einfließen lassen.

• Nach der Wasserzufuhr 1/16 Liter Essig (ca. 2 Stamperl) in die Waschmittellade geben, aufheizen lassen und über Nacht ausgeschaltet stehen und einwirken lassen.

• Am nächsten Tag den Waschgang fortsetzen und beenden. Entkalken von Filter-Kaffeemachinen

Zitronensäure löst Kalkablagerungen sehr effizient und ist für die Entkalkung von Filterkaffeemaschinen geeignet. Kristallisierte Zitronensäure ist in der Backabteilung im Super- oder Drogeriemarkt erhältlich und hält sich sehr lange im Vorratsschrank.



• Zum Entkalken einer Filter-Kaffeemaschine werden zwei Esslöffel Zitronensäure in einem Liter Wasser gelöst.

• Die Lösung in den Wassertank füllen und anschließend zur Hälfte durch die Maschine laufen lassen. Dann wird die Kaffeemaschine abgeschaltet.

• Nach frühestens einer Stunde das Gerät wieder aufdrehen und das restliche Wasser durchlaufen lassen.

• Am Ende mit viel Wasser nachspülen.

Wasserkocher, Teekessel und Tauchsieder entkalken

Wenn starke Kalkablagerungen am Gerät zu sehen sind, ist entkalken angesagt:



• Wasser und Haushaltessig im Verhältnis 1:1 mischen oder zwei Esslöffel Zitronensäure in einem Liter Wasser auflösen.

• Die Lösung ins zu entkalkende Gerät füllen, aufkochen lassen und eine Stunde einwirken lassen.

• Anschließend mit Wasser gut abspülen.

Weitere Informationen auf umweltberatung.at