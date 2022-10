Wege zum klimafitten Haus

Werbung

Wohlig warm im Winter, angenehm kühl im Sommer – so lebt es sich in einem Haus, das sich mit dem Prädikat „klimafit“ schmückt. Wer einen Neubau oder eine umfassende Sanierung plant, braucht einen Energieausweis. Dessen Berechnung sollte auch die Sommertauglichkeit des Gebäudes beachten.

Die Berechnung zeigt auf, ob zu viel Sonnenwärme durch die Fenster kommt. Nämlich dann, wenn die Fensterflächen zu groß und zu gering verschattet sind. In kritischen Räumen kann die Überwärmung mit schweren Bauteilen etwas abgefedert werden. Und es braucht auch gar keine Klimageräte, die ohnehin viel Strom verbrauchen und nicht klimaschonend sind. Eine gute, außen liegende Verschattung der Fenster hilft genauso.

Der optimale Standort & die beste Anbindung

Doch zurück zum Anfang – dem richtigen Standort. Beim Neubau lässt es sich gut auf einen Standort achten, der einem das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren sowie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel leicht macht. Optimal liegen öffentliche Haltestellen, Geschäfte für den täglichen Bedarf und andere soziale oder kulturelle Einrichtungen innerhalb einer Entfernung von einem Kilometer.

Das Um und Auf ist ein Fahrrad: Eine barrierefreie und überdachte Abstellmöglichkeit dafür im Eingangsbereich des Hauses macht seine Nutzung attraktiver. Fürs Auto sollte eine e-Ladestation mitgeplant werden.

Beim Bauen sollte möglichst auf viele wiederverwertbare Materialien aus nachwachsenden oder mineralischen Rohstoffen wie Holz, Lehm, Zellulose oder Hanf gesetzt und auf klimaschädliche Dämm- und Schaumstoffe, die teilhalogenierte Fluor Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, verzichtet werden. Emissionsarme Materialien, vor allem Wandfarben, Lacke und Lasuren sowie Holzwerkstoffe, die kaum oder gar nicht Formaldehyd, Weichmacher oder Lösemittel ausdünsten, schonen die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner.

Gute Dämmung und nachhaltige Heizung

Entscheidend ist die gute Dämmung des Gebäudes: Sie schützt vor Kälte im Winter und vor Hitze im Sommer. Mangelnde Dämmung wirkt sich negativ auf den Wohnkomfort aus und führt zu Bauschäden, schlimmstenfalls zu Schimmelproblemen. Für Neubauten geben die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Energieeffizienz mittlerweile hohe Standards vor. Handlungsbedarf besteht vor allem beim Gebäudebestand.

Bis 2040 soll Österreich klimaneutral sein. Spätestens dann werden alle Öl- und Gasheizungen ausgetauscht oder auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. In den nächsten Jahren wird der Umstieg auf Erneuerbare Energien noch durch Förderungen erleichtert. Bei Neubauten kann man mit dem Einbau einer Wärmepumpe, Pellets-, Hackschnitzel- oder Stückholzheizung bereits jetzt die Klimaziele erfüllen. Empfehlenswert ist die zusätzliche Errichtung einer thermischen Solaranlage oder einer Photovoltaikanlage.

Bei der Erstellung eines Energieausweises kann auch gleich ein Sanierungsfahrplan mit in Auftrag gegeben werden, wenn das Gebäude Anfang der 1990er-Jahre oder vorher errichtet wurde und seither keine Renovierung mit Dämmung oder Heizungstausch erfolgt ist. Der Energieausweis berechnet dabei auch verschiedene Sanierungsvarianten. Anhand der Ergebnisse sieht man sofort, wie viel Einsparung einzelne Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung oder Heizungsaustausch bringen. Schnelle Sofortmaßnahmen im Bestand sind die Dämmung der obersten Geschoßdecke und der Fassade.

Mit jeder dieser Maßnahmen kann man ein Viertel an Heizenergie einsparen. Die Dämmung der obersten Geschoßdecke ist kostengünstig und rechnet sich in wenigen Jahren. Empfehlenswert ist auch in diesem Fall, zuvor einen Energieausweis erstellen zu lassen.

www.energie-noe.at

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!