Welche Baustoffe beim Blackout warm halten

Massive Häuser mit Außendämmung speichern Energie am besten und gleichen Temperaturschwankungen optimal aus. Das hat der Feldversuch von Baumit in Wopfing bewiesen.

Links die dazugehörige Grafik, die zeigt, was bei und vor allem nach einem 48 Stunden langen Heizungsausfall passiert – in einem Beton-, Ziegel- und Holzriegelhaus.

Dabei wird auch deutlich, dass ungedämmte Häuser (auch wenn sie in massiver Ziegelbauweise gefertigt wurden) nicht nur am meisten Energie verlieren, sondern auch am längsten brauchen, um wieder „warm“ zu werden.