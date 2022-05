Wie funktioniert eine Photovoltaikanlage?

Werbung

Bernadette Fina ist Wissenschaftspreisträgerin des Landes Niederösterreich 2021 und arbeitet am Austrian Institute of Technology. Foto: Rafaela Pröll

Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenenergie mittels physikalischer Prozesse in elektrische Energie. Durch die Sonnenstrahlen werden Elektronen (negativ geladene Teilchen) angeregt und auf ein höheres Energielevel gehoben, wodurch ein Stromfluss zustande kommt. Sonneneinstrahlung ist die Voraussetzung für Stromproduktion über Photovoltaikanlagen, weshalb sie in der Nacht keinen Strom produzieren. Je direkter die Sonnenstrahlen auf die Photovoltaikanlage treffen, desto mehr Strom kann erzeugt werden. Ist es beispielsweise nebelig oder regnerisch, ist die Stromproduktion eingeschränkt.

Photovoltaikanlagen sind gut für das Klima. Denn im Vergleich zu vielen anderen Stromerzeugungstechnologien, bei denen über den gesamten Lebenszyklus schädliche Emissionen freigesetzt werden, kommt die Photovoltaik-Technologie bei der Stromerzeugung ohne schädliche Emissionen aus und hat somit großes Potenzial zur Energiewende beizutragen und den Klimawandel zu verlangsamen.

Photovoltaikstrom führt zudem am Großhandelsmarkt, im Gegensatz zu Gas, zu sinkenden Energiepreisen, da Photovoltaik geringe laufende Kosten aufweist. Eigens produzierter Photovoltaikstrom am eigenen Dach trägt außerdem dazu bei, dass weniger Strom von den konventionellen Energielieferanten bezogen werden muss, was die Stromrechnung reduziert.