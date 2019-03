Der Erfolg beginnt mit der richtigen Wahl der Erde, wie Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“ weiß: „Anzuchterde sollte immer nährstoffarm sein, da ansonsten die zarten Wurzeln der Keimlinge verbrennen. Staunässe ist unbedingt zu vermeiden, aber dennoch sollte die Erde ausreichend Feuchtigkeit speichern können.“

Im Fachhandel erhaltet ihr Anzuchterde in Bio-Qualität. Achtet darauf, dass gekaufte Erden keinen Torf enthalten. Durch den Torfabbau werden wertvolle Moorlandschaften zerstört, die das Kohlendioxid aus der Luft im Boden als Kohlenstoff binden und so eine wichtige Rolle in Bezug auf den Klimawandel spielen.

Direkt säen oder Vorziehen?

Radieschen könnt ihr ab März im Frühbeet und ab April direkt ins Freie säen, Karotten je nach Sorte ab März bis Juli. Karotten brauchen mehr Platz als Radieschen und gedeihen auch noch in größeren Gefäßen, wenn Ihnen kein Beet zur Verfügung steht. Spinat könnt ihr ab Mitte März direkt säen.

Pflücksalate sät ihr entweder sobald der Boden offen ist, direkt in die Erde oder ihr setzt vorgezogene Jungpflanzen ab Ende März/Anfang April in das Beet. Achtet darauf, dass Salat Schneckenschutz benötigt.

Für Paprika ist jetzt der ideale Zeitpunkt zum Vorziehen. Sie brauchen es warm, um zu keimen, mindestens 20°C, besser sind aber 25 bis 28°C. Wenn die Keimblätter erscheinen - etwa drei Wochen nach der Aussaat - kann pikiert werden. Jetzt sind die Pflanzen bei Temperaturen von 20 bis 22°C ideal untergebracht. Direkte Sonne sollte aber nach dem Pikieren vermieden werden.

Wenn die Pflanzen sich weiter entwickelt haben, könnt ihr diese an warmen Tagen tagsüber ins Freie stellen. Zum Abhärten die Pflanzen ein paar Mal nur wenig gießen, das stresst sie zwar, hilft aber, die Wurzelbildung anzuregen und einen Freilandschock nach dem Auspflanzen zu vermeiden. Ausgepflanzt wird dann nach den letzten Frösten der Eisheiligen Mitte Mai.

Ebenfalls im Warmen werden Froschgoscherl, Begonien, Paradeiser und die Pantoffelblume vorgezogen.