Osterdekoration aus dem Naturgarten

In der warmen Stube verwandeln sich kahle Äste zu echten Hinguckern. „Natur im Garten“ hat für Sie die besten Tipps für ein farbenfrohes Osterfest gesammelt.

Wenn jetzt dank warmer Sonnenstrahlen das Leben im Garten neu erwacht, ist es an der Zeit an die Osterdekoration zu denken. Mit Moos aus dem Garten können Sie einen Korb, ein Glas oder ein Olivenschiffchen dekorieren - am besten gepaart mit Weiden- oder Obstbaumzweigelchen, ein paar Veilchen oder Märzenbechern.

Mit Frühlingsblühern wie Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen bekommt die Osterdekoration eine farbenfrohe Note. Dazwischen eingestreute ausgeblasene (Wachtel-)Eier können wiederum blühende Kleinode oder das Grün von ersten Keimlingen wie Winterroggen oder Kresse beherbergen. Wenn Sie diese mit etwas Moos auslegen, sorgen Sie für die nötige Wasserversorgung. Ein ausgeblasenes Ei kann hingegen als Vase für einzelne Gänseblümchen oder Primeln dienen, die sich jetzt schon im Garten zeigen. Nicht umsonst leitet sich die Primel von „primus“ ab, als erste im Jahr eröffnen sie die Gartensaison.