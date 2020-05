„Bevorzugt für die Aussaat von Blühmischungen im Garten nach Möglichkeit stets standortgerechtes, regional produziertes Wildblumensaatgut. So kann die Artenvielfalt im Garten gezielt gefördert und unserer heimischen Insektenwelt wertvollen Lebensraum und Nahrung geboten werden. Eine große Vielfalt an Blütenformen und -farben sowie gestaffelte Blühzeiten sind auch im Hinblick auf gartengestalterische Aspekte äußerst ansprechend“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

So wirds gemacht

Die benötigten Materialien für die Blühkugeln sind schnell zusammengestellt. Für die Herstellung einer Blühkugel benötigt ihr einen Esslöffel Natur-Katzenstreu, zwei Esslöffel torffreie Erde, eine große Prise Blumensaatgut (alternativ können auch Sonnen- oder Ringelblumen verwendet werden), eine Sprühflasche mit Wasser, einen Mörser sowie eine Gabel und eine Schüssel zum Mischen der Materialien. Zuerst wird die Katzenstreu mit dem Mörser fein zerrieben. Vermengt dieses anschließend mit der torffreien Erde und dem Saatgut. Befeuchtet die Mischung nun ohne sie zu durchnässen leicht mit der Sprühflasche.

Durchmenget die Masse und prüft, ob sich Kugeln formen lassen. Fügt bei Bedarf behutsam mehr Feuchtigkeit hinzu, bis sich walnussgroße Kugeln formen lassen. Nach dem Trocknen kann die Blühkugel als Geschenk verpackt oder in sauberen, beschrifteten Gläsern bis zur Verwendung gelagert werden. Die „Aussaat“ kann in einem für die Pflanzen geeigneten Bereich im eigenen Garten erfolgen oder direkt in ein Blumenkistchen oder einen Blütenvielfalts-Topf für Balkon- und Terrasse.

Die Videoanleitung zum Thema „Blühkugeln basteln“ findet ihr auch auf der „Natur im Garten Homepage unter: www.naturimgarten.at/gartenwissen/videotipps/tipp/bluehkugel-basteln.html