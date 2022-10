Tipps zum Wasser sparen im Haushalt

Werbung

Österreicher verbrauchen im Schnitt 130 Liter Wasser pro Tag und das für Kochen, Trinken, WC, Waschen, Gießen und Reinigen. Da gibt es einiges an Optimierungsbedarf und Möglichkeit, Wasser einzusparen.

Zum Duschen und Baden werden davon rund 22 Prozent (28,6 Liter) verwendet und für die Toilettenspülung brauchen die Österreicher 25 Prozent (32,5 Liter). Im Außenbereich (etwa Pool und Pflanzen) werden weitere vier Prozent (18,2 Liter) verbraucht. Durch die Wasserhähne in Bad, WC und Küche fließen 27 Prozent (35,1 Liter).

Wasserfresser Nr. 1: die Toilette

Einer der größten Wasserfresser im Privathaushalt ist also das WC – 25 Prozent des von uns verbrauchten Trinkwassers wandern direkt in die Kanalisation. Bei jeder Spülung verbrauchen wir auf Knopfdruck – je nach Art und Alter des Spülkastens – zwischen drei und 14 Liter Wasser. Hier lässt es sich am besten ansetzen, wenn man Wasser sparen will.

Zunächst sollte man schauen, ob der Spülkasten defekt ist. Laut einer Ikea-Studie von August 2022 hatten knapp die Hälfte aller Befragten aus Niederösterreich schon mal Probleme mit ihrem Spülkasten. Falls er also tatsächlich Mängel aufweist, sollte er schnell ausgetauscht werden. Eine defekte Dichtung führt nämlich dazu, dass laufend Wasser nach rinnt und so einiges verloren geht. Moderne Spülkästen können den Wasserverbrauch halbieren. Und Stopptasten sind auch als Nachrüstsätze erhältlich.

Bei der Waschmaschine kann man Strom und Wasser zugleich sparen. Sie sollte nur komplett voll beladen werden und auf Programm und Temperatur sollte genaustens geachtet werden. Foto: Shutterstock.com/Moonflies Photo

Oft und durch die Pandemie noch öfter waschen wir uns die Hände. Beim Einseifen kann man das Wasser auch abdrehen. Das erfordert zwar ein wenig Umstellung, aber ist höchsteffizient und spart einige Liter Wasser. Während des Zähneputzens und beim Haare waschen unter der Dusche kann ebenso der Hahn abgedreht werden.

Duschen statt Baden: wirklich sinnvoll?

Laut der Wasserspar-Studie von Ikea gehört die Aussage, dass Duschen wassersparender ist als Baden zu einer klassischen Fehleinschätzung. Eine volle Badewanne fasst rund 150 Liter Wasser.

Eine zehnminütige Dusche mit einem herkömmlichen Duschkopf verbraucht fast die gleiche Wassermenge (zwischen 12 und 15 Liter pro Minute). Nur lässt sich beim Duschen sehr wohl Wasser sparen, beim Baden weniger. Duscht man aber um ein paar Minuten kürzer und verwendet einen Wasserspar-Duschkopf, wird man schnell zum Wasserspar-Sieger.

