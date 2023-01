O.K. Haus auf der Baumesse

Werbung

Über 500 gebaute O.K. Energie Häuser zeichnen sich durch Energieeffizienz, eine ökologischen Holzbauweise, ein angenehmes Wohnraumklima sowie ansprechende Architektur aus. Die Mission von O.K. Energie Haus ist es, individuelle Wohlfühlhäuser zu schaffen, welche zu 100% auf persönliche Wünsche und Vorstellungen der Kunden ausgerichtet sind. Um den Bau neuer vier Wände so komfortabel wie möglich zu gestalten, erhalten Häuslbauer alles aus einer Hand: Von der Planung und der Energieausweiserstellung, über die Bauphysik, Produktion und Montage bis hin zur Fertigstellung und schlüsselfertigen Übergabe mit Fixpreisgarantie. O.K. Energie Häuser zeigen, dass luxuriöses Wohnen und ökologische Verantwortung durch den Einsatz von premium Holzriegelbau mit dem nötigen Know-How vereinbar ist.

O.K. Energiehaus auf der Baumesse 2023

Besuchen Sie die Firma O.K. Energie Haus GmbH auf der Baumesse 2023, von 26. bis 29. Jänner, im Messezentrum in Oberwart. In Halle III am Stand 607 erwarten Sie die Experten zu den Themen Niedrigenergiehaus, Holzriegelbauweise, Massivholzhaus und Zellulosedämmung und klären auch auf, warum ökologischer Holzbau um so viel besser für unsere Erde ist und lebenslang Energie- und Heizkosten damit gespart werden. Auch das Thema Zellulose ist in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden.

Zellulosedämmstoffe sind die beste Wahl für den Einsatz bei der Dämmung von Gebäuden, da sie ein hohes Energieeinsparpotential haben. Sie werden aus sortenreinem Altpapier hergestellt und sind somit ein nachhaltiges und umweltfreundliches Baumaterial. Zellulosedämmstoffe haben eine hohe Dämmleistung und können den Wärmeverlust in Gebäuden deutlich reduzieren. Die Dämmung ist geeignet für Schrägdach, Obergeschoßdecke, Zwischendecke, Außenwand, Zwischenwand sowie jegliche Hohlräume.

Das sortierte Papier wird grob aufgefasert, mit mineralischen Salzen vermischt und in einer Mühle gemahlen. Diese zugesetzten Salze machen den Dämmstoff ungenieß- und unbewohnbar für Ungeziefer sowie resistent gegen Schimmel und Feuer. Es ist ungiftig, harmlos und perfekt zum Blockieren von Hitze, Kälte und Geräuschen. Zellulose ist besonders anpassungsfähig, da die effiziente Dämmung durch maschinelle Verarbeitung mit Druck in den entsprechenden Bereich von unserem zertifizierten Personal eingeblasen wird. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist die wichtigste und effektivste Methode, um sofort Heizkosten zu sparen.

Ein Ersparnisbeispiel zeigt, was die Dämmung bringt

Eingeschossiges Haus aus den 60er Jahren mit 120 Quadratmetern Wohnfläche. Endenergiebedarf Bestand: 201,8 kWh/m². Entspricht derzeitigen Heizkosten von grob 6.450 Euro im Jahr mit einer konventionellen Heizung (Öl, Gas, Pellets...)

Einsparung bis zu 40% durch Dämmung mit 35 Zentimeter Zellulosedämmung = 2.580 Euro Ersparnis jedes Jahr!

Kosten für die fix fertige Dämmung inklusive Arbeitszeit von O.K. Energie Haus: 3.189 Euro (inkl. MwSt). Somit hat sich die richtige Dämmung bereits nach 15 Monaten wieder amortisiert!

An nur einem Tag legen zertifizierte Facharbeiter einen Zellulosebelag auf Ihre oberste Geschossdecke, dies fugenlos und ohne Verschnitt! Ab diesem Zeitpunkt sparen Sie Heizkosten im Winter und Kühlkosten im Sommer.

Die Vorteile von Zellulosedämmung: