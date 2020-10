Gut geplant und ebenso gut vorbereitet muss sie sein, eine Komplettsanierung. Egal, ob die Elektrik oder Installationen erneuert werden, das Mauerwerk saniert oder ein Umbau mit Entkernung ansteht: Der erste Schritt ist immer die Bestandserhebung. Sie ist auch Basis für künftige Entscheidungen.

Für die Bestandserhebung müssen alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen genützt werden: Unterlagen, Aufzeichnungen, Pläne, handschriftliche Notizen, alte Rechnungen und Ähnliches.

Alte Baubeschreibungen (Materialangaben, bauphysikalische Berechnungen) lassen zwar Rückschlüsse auf die Bausubstanz zu, sind aber keine Garantie für das verwendete Material bzw. die hergestellten Konstruktionen.

In der Regel muss es von einem bestehenden Gebäude einen behördlichen Bauakt bei der zuständigen Baubehörde geben. In diesem sollten alle Anträge und Bewilligungen, von der Baugenehmigung bis zur Genehmigung der jüngsten baulichen Veränderungen, enthalten sein. Bei Häusern, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit errichtet wurden, ist es auch möglich, dass keine Unterlagen mehr vorhanden sind. Hier muss im Zuge eines Bauantrages der Antrag um nachträgliche Bewilligung gestellt werden. Fehlen Informationen, sollte auch bei den Vorbesitzern, Mietern, Nachbarn oder Anrainern nachgefragt werden.

Hilfreich ist auch die örtliche Vermessung des Bestandes und Ausarbeitung von genauen Bestandsplänen. Meist sind alte Unterlagen oder Pläne nicht ausreichend genau oder auch bereits überholt. Wichtig ist auch die Untersuchung des Bestandes , also der Bausubstanz oder der Materialien, und die Untersuchung der Haustechnik-Anlagen samt allen zugehörigen Teilen.

