Wie es zuhause warm wird und auch bleibt

Werbung

Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein ruhiger, gemütlicher Platz am Kachelofen ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Die wohlige Wärme, das Knistern des Feuers und das Flammenspiel gehören zur Entspannung dazu. Studien beweisen sogar, dass Kachelofenbesitzer vor ihrem Heizgerät schneller regenerieren als Personen ohne Kachelofen.

Milde Wärme, die langsam abgegeben wird

Der Grund dafür liegt in der angenehmen Wärme, die der Kachelofen über seine Ofenkacheln abgibt. Der klassische Kachelofen zeichnet sich durch seinen großen Wärmespeicher aus. Dieser lädt sich rasch unter großen Temperaturen auf und strahlt die Wärme stundenlang und langsam wieder ab. „Dabei wird die Raumluft nicht erhitzt, und die Wärmestrahlung dringt in die tieferen Hautschichten ein, was als besonders angenehm empfunden wird“, erklärt Thomas Schiffert vom Österreichischen Kachelofenverband.

Mit Beginn der Heizsaison rückt der Kachelofen als besonders nachhaltige, unabhängige und sichere Heizform in den Fokus: Der Kachelofen funktioniert ganz ohne Strom, und durch die Verwendung von heimischem Holz bleiben die Heizkosten gering. Außerdem reicht ein Nachlegen der Holzscheite ein- bis zweimal pro Tag meist aus.

Auch im Falle eines Blackouts, eines langfristigen Strom- und Infrastrukturausfalls, ist man mit einem Kachelofen auf der sicheren Seite. Denn er heizt völlig unabhängig von der öffentlichen Energieversorgung oder von Energieimporten aus dem Ausland.

Der Kachelofen ist ein individuell handwerklich gesetztes Produkt vom Hafner (Ofenbauer) und bietet daher zahllose gestalterische Möglichkeiten. Waren Kachelöfen früher hauptsächlich als riesige, grüne Öfen in der traditionellen Bauernstube bekannt, so sind sie heute als kleinere Modelle mit Sichtfenster zum Feuerschauen in modernen Niedrigenergiehäusern beliebt. Denn entgegen vieler Vorurteile überhitzen gerade sie moderne Häuser nicht.

Wer den passenden Kachelofen für sein Zuhause sucht, ist bei den österreichischen Hafnerbetrieben genau richtig. Die öffnen am 14. Oktober schon zum elften Mal in ganz Österreich ihre Tore zum Tag des Kachelofens – und beraten gern und kompetent (mehr unter: www.tagdeskachelofens.at ).

Der Heizkamin ist ebenfalls ein Hafner-Produkt und verfügt auch über einen Wärmespeicher. Der Unterschied zum Kachelofen besteht im großen Sichtfenster, das auch gerne um die Ecke gehen darf. Damit die Wärme erhalten bleibt, müssen Heizkamin-Besitzer im Vergleich zu Kachelofen-Besitzern etwas häufiger Holz nachlegen, um die Wärmeabgabe aufrecht zu erhalten.

Vorgefertigte Öfen sind in der Regel aus Metall, sie benötigen eine regelmäßige Holzauflage, damit das Ofenfeuer erhalten bleibt. Wird hier kein Brennstoff mehr nachgelegt, so ist es auch mit der Wärmeabgabe rasch vorbei. Auch die Überhitzung des Raumes ist hier oftmals ein Thema.

Prinzipiell ist keine Wohnform von einem Kachelofen oder Heizkamin ausgeschlossen. „Ein Kachelofen ist sogar im Niedrigenergie- oder Passivhaus möglich“, meint Thomas Schiffert vom Kachelofenverband. Voraussetzung ist aber immer ein Rauchfang. Aber nicht nur Zu- und Abluft, auch die Statik muss berücksichtigt werden. Denn, so Schiffert: „Ein Kachelofen wiegt viele hundert Kilo.“

Was es außer Kachelofen und Heizkamin sonst noch gibt? Ein Warmluftofen ist ein handwerklich ortsfest gesetzter Ofen mit einem Heizeinsatz und einem metallischen Heizzug. Er gibt größtenteils Warmluft ab, in geringerem Maß auch Strahlungswärme. Mit einer Speicherzeit von meist vier Stunden und ein- bis dreimaligem Einheizen pro Tag (mit bis zu zweimal Nachlegen) ist er vor allem als Zusatzheizung gefragt oder etwa auch für den Einsatz in Ferienwohnungen geeignet.

Ein Kombiofen ist ebenfalls ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherofen, der über einen Heizeinsatz mit einer Einrichtung zur konvektiven Wärmeabgabe sowie über einen keramischen Heizzug verfügt. Durch seine Speicherzeit von meist acht und maximal zwölf Stunden und seine Abgabe von annäherend gleich viel Strahlungs- und Konvektionswärme ist er als Ein- und Mehrraumheizung und auch als Ganzhausheizung geeignet.

Zu den Herden zählen unterschiedliche Arten von Feuerstätten, die mit Holz beheizt werden.

Ein Speicherherd ist ein Herd mit selbsttätig arbeitendem Wärmespeicher, der mit hoher Temperatur in kurzer Zeit aufgeladen wird und sich mit niedriger Temperatur über eine wesentlich längere Zeit entlädt, bestehend aus einem keramischen Brennraum und einem keramischen Heizzug.

Ein Kachelherd ist ein ortsfest gesetzter Speicherherd, dessen Sichtfläche vorwiegend aus keramischen Kachelbauteilen besteht.

Ein Tischherd ist ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherherd, der individuell angepasst wird und dessen (Arbeits-) Höhe über die gesamte Anlage gleich bleibt.

Ein Aufsatzherd ist ebenfalls ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherherd, dessen Aufsatz die Höhe der Arbeitsfläche überragt. In diesen Aufsatz können Bauteile wie Back- oder Wärmerohr, Wasserschiff bzw. Druckwasserschiff eingebaut werden.

Mehr Infos zu Kacheln, Öfen & Co: www.kachelofenverband.at

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!