Sehr zu empfehlen sind Wildobstgehölze, die Abwechslung auf den Teller bringen. Zudem leisten Wildobstgehölze einen wertvollen ökologischen Beitrag, da viele heimische Tiere auf diese angewiesen sind. Beliebt bei Mensch und Tier sind Mispel, Felsenbirne und Quitte. Aber auch die Klassiker wie Apfel, Birne, Zwetschke und Kirsche dürfen natürlich nicht fehlen. Den passenden Baum für Ihren Garten findet ihr unter www.willBAUMhaben.at.

„Der Herbst ist für wurzelnackte Ware sehr gut als Pflanzzeit geeignet. Sehr späte Pflanzungen, etwa im Dezember, sind aber zu vermeiden. Obstgehölze, die im Container gekauft wurden, können das ganze Jahr über gepflanzt werden“, weiß Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Hebt das Pflanzloch mindestens doppelt so groß wie Breite und Höhe des Wurzelballens aus. Lockert den Grund der Pflanzgrube auf und gebt 2 Schaufeln Kompost dazu. Bäume brauchen in den ersten Jahren eine Stütze in Form eines Pflocks, an den sie baumschonend angebunden werden. Deshalb verwendet am besten breite Bänder oder Schnüre und befestigen den Baum mit einer Achterschlinge an der Stütze.

Ringelblumen als Begrünung

Dann setzt den Baum und füllt das Pflanzloch mit guter Gartenerde auf. Achtet darauf, dass die Erde auch zwischen die Wurzeln rieselt, rüttelt dazu am Stamm. Anschließend drückt die Erde fest und formen einen Gießrand, der das Wasser in der Baumscheibe hält. Dann schlämmt den Wurzelbereich kräftig ein.

Im ersten Jahr ist es vor allem bei wurzelnackter Ware wichtig, regelmäßig zu gießen. Haltet in den ersten ein bis zwei Jahren die Pflanzflächen (Baumscheibe) offen, erst nach zwei Jahren sind die Pflanzen tief genug verwurzelt, um sich gegenüber Gräsern und Begleitpflanzungen durchzusetzen. Eine schöne Möglichkeit zur Begrünung der Baumscheibe sind dann z.B. Ringelblumen, die sich auch günstig auf die Pflanzengesundheit auswirken.