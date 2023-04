100 Jahre steht das Fertighaus

Werbung

Die ältere Generation der Bauherren kann sich vielleicht noch daran erinnern: Als die ersten ernst zu nehmenden Fertighäuser in Österreich angeboten wurden, war es mitunter gar nicht so leicht, seine Vorstellungen vom eigenen Traumhaus zu verwirklichen. Zur Wahl standen die Typenhäuser aus den Katalogen, selbst geringfügige Modifizierungen waren oft nur schwer – und immer mit Mehrkosten – zu realisieren. Das ist Jahrzehnte her – und hat mit der Realität schon lange nichts mehr gemein.

Trotzdem hält sich das Vorurteil vom „Typenhaus aus dem Katalog“ nach wie vor. Auch die Mär, dass ein Fertighaus weder wertbeständig noch wirklich stabil sei, ist noch nicht ganz vergessen. Wie manch anderes Vorurteil auch.

Kein Wunder, dass sich Daniel Gruber, Geschäftsführer des Wiener Neustädter Unternehmens VARIO-HAUS, vorgenommen hat, mit den alten Vorurteilen aufzuräumen. „Bei manchen Bauherren und den ihnen beratend zur Seite stehenden Freunden ist leider noch immer oft Wissen verankert, das auf einzelnen Situationen von vor 30 oder 40 Jahren beruht. Es wird Zeit, dass wir der Bevölkerung den aktuellen Stand der Technologie im Fertighausbau vermitteln“, sagt er.

Ein weit verbreiteter Irrtum ist nach wie vor, dass Fertighäuser nur aus dem Katalog gewählt und praktisch nicht individualisiert oder erweitert werden können. „Das ist der Wissensstand von vor 30 Jahren und war schon damals nur auf einzelne Hersteller beschränkt zu sehen. Aber heute bieten praktisch alle Hersteller nur noch rein individuell auf die Wünsche der Kunden geplante Häuser an.“ Anders würde es, so Gruber, auch gar nicht gehen. „Individuelle Planungen sind ja allein schon deshalb erforderlich, weil man die kleiner gewordenen Grundstücke sonst nicht optimal nutzen könnte.“

Individualität bis ins letzte Detail

Längst hört die Individualität auch nicht beim Gebäude auf. Gruber: „Vielen Baufamilien ist nicht bewusst, dass sie beispielsweise bei Sanitäreinrichtungen oder Bodenbelägen auch aus den am Markt zur Verfügung stehenden Materialien wählen können. Eine beschränkte Auswahl etwa auf ein paar verschiedene Fliesen gibt es bei keinem Premiumanbieter!“

Dass Fertighaushersteller mit ihrem Latein am Ende sind, wenn ein über ein Einfamilienhaus hinausgehendes Projekt zu realisieren ist, zählt ebenso zum falschen Wissen. „Auch das stimmt natürlich definitiv nicht“, sagt Gruber. „VARIO-HAUS hat schon vor mehr als 20 Jahren mit der Errichtung von mehrgeschoßigen Gebäuden für öffentliche und private Bauträger begonnen und betreibt diesen Bereich weiterhin sehr aktiv.“

Nicht nur von VARIO werden Hotels, Büros, Kindergärten oder Arztpraxen als Fertighaus errichtet – mit allen Vorteilen, die den Fertigbau beim Einfamilienhaus auszeichnen.

Auch die – ohnehin immer falschen – Vorurteile der fehlenden Wertbeständigkeit oder des Mangels an Stabilität lassen sich leicht entkräften. Die Wertbeständigkeit wird sogar in der ÖNORM B2320 geregelt: Demnach müssen Fertighäuser bei ordnungsgemäßer Instandhaltung und widmungsgemäßer Nutzung eine Benützungsdauer von mindestens 100 Jahren haben. Und vor dem ersten kräftigen Windstoß haben sich Fertighausbesitzer noch nie fürchten müssen. Ganz im Gegenteil, denn in Sachen Stabilität sind Fertighäuser aus Holz konventionellen Ziegelhäusern oft überlegen. Schweren Stürmen halten sie ebenso gut stand wie Ziegelhäuser – und ein Erdbeben überstehen sie, wie Studien zeigen, mitunter sogar bedeutend besser.

Noch einen Vorteil haben Fertighäuser: Hochwasserschäden lassen sich viel schneller, einfacher und nachhaltiger sanieren. Spätfolgen wie Geruchsbelästigungen oder Schimmelbildung sind – im Gegensatz zum Ziegelhaus – nicht zu befürchten. Gut zu wissen, in Zeiten unvorhersehbarer Wetterkapriolen …