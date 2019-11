Lehm entsteht durch Verwitterung oder Ablagerung von Sand, Schluff und Ton. Lehm ist in feuchtem Zustand formbar, in trockenem Zustand wird er fest. Gibt man Wasser dazu, quillt Lehm auf, beim Trocknen schrumpft er. Lehm kann Luftfeuchtigkeit aufnehmen, speichern und bei zu trockener Luft wieder an die Umgebung abgeben. In Lehmhäusern herrscht eine gleichbleibende relative Luftfeuchtigkeit.

Was viele nicht wissen: Das Biomaterial bietet für „Selbermacher“ Möglichkeiten. Die Kosten von Lehmhäusern, die lediglich wegen des höheren Anteils an Arbeit um rund zehn Prozent über denen eines normalen Ziegelbaues liegen, können beim Selbstbau gedrückt werden. Immer beliebter wird Lehm nämlich auch wegen seiner Low-Tech-Qualitäten. Denn, wenn Fehler gemacht werden, sind diese nicht für immer in Stein (oder Lehm) gemeißelt, sondern können leichter ausgebessert werden.

Wie die genaue Mischung aus Wasser, Lehm und Holzhäckseln in der Praxis aussieht, sollte ein Fachmann vorzeigen. Für die Außenwände kommt beim Lehmhaus zunächst Holzleichtlehm zum Einsatz. Anders erfolgt hingegen der Aufbau der Innenwände, die weniger isolieren als vielmehr Wärme speichern sollen. Hier kommen luftgetrocknete Ziegel zum Einsatz. Nachdem alle Installationsarbeiten erledigt sind, legt der Lehm noch eine Schicht ein, und zwar die Verputzschicht. Und durch die kann die Raumtemperatur um bis zu drei Grad Celsius abgesenkt werden. Einen besonders gemütlichen urigen Look schafft man mit Lehm außerdem: leicht unregelmäßige Wände, organisch wirkende Sitznischen oder rundliche Fensterlaibungen.

