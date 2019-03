Niederösterreich

Im Bezirk Krems-Land legten die Angebotspreise mit 26,7 % deutlich zu, gefolgt von Horn mit 19,2 %. Auf einen Wert von mehr als zehn Prozent kamen noch St. Pölten (16 %), Neunkirchen (11,8 %), Wiener Neustadt (10,7 %) und Mödling sowie Gänserndorf (beide 10,1 %). Rückläufige Entwicklungen gab es in Niederösterreich in Scheibbs (- 10,3 %), Waidhofen an der Ybbs (- 5,3 %), Tulln (- 4,7 %), Waidhofen an der Thaya (- 3,5 %), Bruck an der Leitha (- 3,1 %), Mistelbach (- 2,8 %), Hollabrunn (- 1,3 %) und Lilienfeld (- 0,4 %).

Wien

In Wieden, das im Vorjahr noch den größten Zuwachs verzeichnet hat, gingen die Angebotspreise leicht zurück (- 4,3 %) und auch im 22. Wiener Gemeindebezirk stand ein Minus vor dem Ergebnis (- 0,5 %). In allen anderen Bezirken wurden Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr wieder teurer angeboten. Spitzenreiter ist mit einer Steigerung von 11,8 %: Wien-Neubau, gefolgt vom 16. Bezirk mit zehn Prozent. Am dritten Platz folgt der dritte Bezirk (9,2 %) und am vierten Platz folgt der Nachbarbezirk Simmering (8 %).

Burgenland

Im Burgenland zeigt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Die Preise gingen in Oberpullendorf (- 18,4 %) und in Eisenstadt-Umgebung (- 13,1 %) stark zurück, Steigerungen erfolgten in Mattersburg (12,6 %), Jennersdorf (8,9 %), Eisenstadt (5,6 %) und Güssing (1,1 %).

Kärnten

Eigentumswohnungen im Bezirk Villach Land wurden 2018 im Schnitt um 18 % teurer zum Verkauf angeboten als im Jahr zuvor. Knapp unter zehn Prozent Preiszuwachs gab es bei Angeboten in Hermagor (9,9 %), Spittal an der Drau (9,2 %) und in Feldkirchen (7,9 %). Wie in vielen anderen Bundesländern gab es einen Bezirk mit einer rückläufigen Entwicklung: Klagenfurt Land (9,7 %).

Oberösterreich

Erheblich teurer wurde der Wohnungskauf im Bezirk Rohrbach (25 %). Aber auch in Kirchdorf an der Krems waren die Angebotspreise im Durchschnitt um 18,1 % höher, in Braunau am Inn um 17,9 %. Auch in Oberösterreich gab es mit Steyr (- 2,9 %) einen Bezirk mit einem leicht rückläufigen Ergebnis. Die Preisvorstellungen in Wels-Land wuchsen um 12,4 %. Ähnliche Werte ergab auch die Entwicklung in Vöcklabruck (11,6 %), Wels (11,3 %) und Freistadt (10,2 %).

Salzburg

Hier liegt nur ein Bezirk über der zehn Prozent Marke: Zell am See (10,4 %). In Hallein kamen Eigentumswohnungen vergangenes Jahr um durchschnittliche acht Prozent teurer auf den Markt als noch im Jahr zuvor. Moderater fiel die Teuerung in den Bezirken Salzburg Umgebung (6,9 %), Salzburg Stadt (4,2 %) und Sankt Johann im Pongau (3,6 %) aus. Ausreißer nach unten war in Salzburg der Bezirk Tamsweg (- 2,1 %).

Steiermark

Gegenüber dem Vorjahr höher bepreist waren die Angebote für Eigentumswohnungen in Voitsberg (20,2 %), Südoststeiermark (17,9 %) und Murtal (15,2 %). Die zehn Prozent Marke überschritten auch noch Leoben (14,9 %) und Liezen (13 %). Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (- 6,9 %) gaben die Angebotspreise nach. Alle restlichen Bezirke lagen in ihren Zuwächsen deutlich unter zehn Prozent.

Tirol

In Tirol stiegen die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Kitzbühel (14,3 %) am stärksten, dahinter lagen Imst (11,8 %) und Schwaz (9,3 %). Deutlich günstiger wurde es im Bezirk Reutte (- 12,6 %).

Vorarlberg

Eigentumswohnungen in Vorarlberg wurden deutlich teurer. So ist Dornbirn mit 28 % Plus der Vorarlberger Spitzenreiter, gefolgt von Bregenz mit 22,9 %. Aber auch der Bezirk Feldkirch legte erheblich zu (16,9 %). Lediglich im Bezirk Bludenz wurde es günstiger (- 5,9 %).