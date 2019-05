Klimageräte können die Luft abkühlen, entfeuchten, die Luft filtern oder sogar heizen. Es gibt Standgeräte, sie können aber auch in die Wand eingebaut werden.

Worauf man achten sollte:

das Raumvolumen, das klimatisiert werden soll,

das Wärmespeichervermögen des Hauses,

die Wärmedämmung der Außenwände, Fenster und Decken,

die Anzahl der Glasflächen und Beschattungsmöglichkeiten,

die Ausrichtung und Positionierung der Räume,

die Anzahl der Personen im Raum,

mögliche Wärmequellen wie Computer oder Lampen.

Folgende, grundsätzliche Arten von Klimageräten können je nach Bedürfnis ausgewählt werden:

Klimageräte in Splitbauweise funktionieren wie mobile Geräte, sind aber fest montiert. Der Kondensator wird im Freien angebracht, das Kühlteil kann entweder an der Decke oder an der Wand montiert oder als Truhengerät geliefert werden.

Kompaktklimageräte für den Außenwand- oder Fenstereinbau sind sehr platzsparend. Alle Bauteile sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

Geklärt werden sollte auch, ob das Klimagerät innen oder außen angebracht werden soll. Wird das Gerät innen angebracht, sollte es unbedingt so montiert werden, dass die Luft gleichmäßig in den Raum strömen kann.

Im Außenbereich sollte das Gerät keineswegs an staubigen Orten aufgestellt werden, auch Behördenvorschriften müssen hier beachtet werden. Damit es im Raum nicht kalt wird, gilt als Richtwert, dass die Innentemperatur maximal sechs Grad unter der Außentemperatur liegen sollte.