Nichts geht übers „Probewohnen“

Vor vielen Jahrzehnten war es eine Revolution im Hausbau und so etwas wie ein kleiner Vorbote der virtuellen Welt: Fertighäuser waren nicht nur schnell und gut geplant, man konnte sie auch vorab schon in natura besichtigen. Ein Service, mit dem die konventionelle Bauweise damals schon gar nicht dienen konnte. Man musste dem Baumeister glauben, was er einem versprach.

In den zahlreichen Musterhäusern hingegen konnte man die Verarbeitungsqualität sehen, das Gefühl erahnen, wie es sich einmal im neuen Haus leben lässt. Kurzum: Man konnte für ein paar Stunden Probe wohnen und sich so nebenbei bei den Mitarbeitern des Herstellers jedes noch so kleine Detail zeigen und erklären lassen.

Bis heute hat sich daran nichts geändert: Wer sich für ein Fertighaus entscheidet, war in aller Regel zuvor zumindest einmal in einem der Fertighauszentren wie der Blauen Lagune am Rande von Wien. Und auch viele Baufamilien, die sich letztlich für ein Haus in konventioneller Bauweise entscheiden, holen sich ganz gerne Inspiration in den Musterhäusern.

Die Bedeutung der Musterhäuser und speziell der Blauen Lagune mit seiner unerreicht großen Auswahl an Musterhäusern zeigt sich unter anderem daran, dass drei von vier Hausbesitzern aus ganz Österreich im Vorfeld des Hausbaus zumindest einmal in der Blauen Lagune waren!

Auch die Hersteller wissen, was sie an ihren Musterhäusern haben – und errichten immer wieder neue, um die Kunden zu überzeugen und neueste Technologien und architektonische Lösungen einer großen Zahl an Interessierten präsentieren zu können.

An der Bedeutung der Musterhäuser wird sich also nichts ändern, davon ist Erich Benischek, Gründer und Geschäftsführer der Blauen Lagune, felsenfest überzeugt. „Musterhäuser und Fertighauszentren haben im Grund die gleiche Rolle wie vor Jahren, nämlich Inspiration. Der Besuch eines Musterhauses ist durch einen virtuellen Rundgang einfach nicht ersetzbar! Ein Haus muss mit allen Sinnen gespürt werden“, sagt Benischek.

Durch die Webauftritte der Hersteller und Social Media seien die Besucher seiner Lagune zwar besser vorinformiert als früher. Aber, so Benischek: „Wohnen ist und bleibt analog. Das zeigt sich auch in dem Trend der Entdigitalisierung: Der Wunsch der Menschen nach physischem Kontakt ist nicht zuletzt durch Corona beflügelt worden – das heißt für die Blaue Lagune, dass der Besuch von Musterhäusern auch in Zukunft eine enorm wichtige Bedeutung für Bauinteressierte haben wird.“

Benischek glaubt, dass auch die Servicekomponente in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird. „Für die Aussteller vor Ort heißt das, dass sie sich Zeit nehmen, persönlich beraten und Vertrauen aufbauen müssen. Sie müssen einfach den mündigen Hauskäufer mit all seinen Ideen ernst nehmen und gemeinsam mit ihm planen und sein Projekt umsetzen.“ Die Plattform dafür wird in der Blauen Lagune gerade aufgebaut: Das neue Bauzentrum wird zum „Hotspot“ für das Bauen der Zukunft und zur Informationsdrehscheibe für alle Themen rund um Bauen, Sanieren, Modernisieren und um Immobilien. Die Eröffnung soll noch 2023 erfolgen.