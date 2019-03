„Lasst die Tiere bis zum Verlassen des Winterquartiers ungestört, denn jedes Aufwachen kostet sie viel Kraft“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“: „Haltet euch beim Frühjahrsputz zurück und belasst die Mulchschicht und Äste in der Nähe von Hecken und Sträuchern. Denn genau dort finden die Igel alles, was sie brauchen. Igel benötigen keine Futtergaben.“

Ein „wildes Eck“ hilft bei der Suche nach Nahrung, Nistmaterial oder einem Schlafplatz. Als Bewohner reichstrukturierter und kleinräumiger Landschaften sind nahrungsreiche Hecken oder Blumenwiesen, Gebüsche mit dichtem Unterwuchs, aber auch offene Flächen in naturnahen Gärten, Bäche und Waldränder für Igel lebensnotwendig. Hier finden sie, was sie zum Leben brauchen: Schlafplätze und Nahrung.

Als Insektenfresser stehen neben Käfern und anderen Insekten auch Würmer, Raupen und Schnecken auf ihrem Speiseplan. Je nach Angebot fressen Igel aber auch Aas, Eier oder Fallobst, allerdings nicht als Hauptnahrung. „Igel sind standorttreu, das bedeutet, wenn möglich bleiben sie im Laufe ihres Lebens im selben Gebiet. Reisig-, Laub- oder lockere Steinhaufen, Plätze unter Gartenhütten und Baumwurzeln oder ein hohler Stammabschnitt in einem ungestörten Garteneck bieten im Sommer ein sicheres Tagesversteck“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Naturgarten als Igelparadies

Mit kurz geschnittenem Zierrasen und naturfernen Nadelgehölzpflanzungen finden sich die stacheligen Gesellen dagegen nicht zurecht. Insbesondere die Verwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden, wie Schneckengift, wirkt sich negativ auf den Igelbestand aus, weil sich die Giftstoffe in der Nahrungskette anreichern. Auch niedrig gesetzte Maschendrahtzäune können dem Igel zum Verhängnis werden.