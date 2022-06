Schlaraffenland Naturgarten: Mit Kindern gärtnern

Werbung

Gerade in herausfordernden Zeiten gilt es, Raum für kindliche Leichtigkeit zu schaffen und unseren Jüngsten eine möglichst reichhaltige Beschäftigung zu bieten. Gärtnern wirkt sich nicht nur bei uns „Großen“ in vielfacher Weise positiv auf die mentale und physische Gesundheit aus.

Gemeinsam gärtnerisch tätig zu sein, lehrt tiefe Verbundenheit und Achtsamkeit für das Lebendige sowie Bewusstsein und Verständnis für die Kreisläufe der Natur. Es fördert motorische Fertigkeiten, vermittelt gärtnerisches Wissen, verbindet Generationen und macht vor allem sehr viel Spaß. Ein belebter und gelebter Naturgarten - frei von chemisch-synthetischen Pestiziden, chemisch-synthetischen Düngemitteln und Torf - ist ein Schlaraffenland für Mensch, Tier und Pflanze.

„Gärtnern spricht all unsere Sinne an, entschleunigt und verwurzelt. Diese Form der Beschäftigung führt auf sanfte Weise zu effektiver Stressreduktion, hebt die Stimmung und verbessert nachweislich unsere kognitiven Fähigkeiten. Gärtnern ist stets vom Gefühl geprägt, einer sinnstiftenden Aufgabe nachzugehen, denn die Früchte unserer Arbeit können wir direkt ernten und genießen“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Spielend leicht Gärtnern

Ein Klassiker, der leicht gelingt und wo sich das Wunder der Keimung toll beobachten lässt, ist die Aussaat von Kresse auf der Fensterbank. Kresse gehört zu den am raschesten keimenden Samen und schmeckt Groß wie Klein herrlich am Butterbrot oder auf der Eierspeise. Ebenso zum „Raketengemüse“ gehören Pflücksalate und Radieschen. Diese finden auch leicht im Balkonkisterl Platz. Hübsche, essbare und auch für Nützlinge interessante Blüten bieten Ringelblumen, die sich als bunte Dekoration im Salat besonders gut machen. Bastelt gemeinsam selbstgemachte Saatbänder oder Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier oder Klopapierrollen. Auch eine Unterkunft für Wildbienen ist einfach und schnell hergestellt: www.naturimgarten.at/wildbienen

Genaue Anleitungen für den Anbau von „Schnellem Gemüse“, der Herstellung von Saatbändern, Anzuchttöpfen aus Zeitungspapier, Infos zu essbaren Blüten, Nützlingsunterkünften und vielen weiteren spannenden Themen rund um das ökologische Gärtnern findet ihr hier.

Zudem bieten zahlreiche pädagogisch wertvolle Spiele mit Gartenbezug die Möglichkeit, das grüne Schlaraffenland vor der Haustüre gemeinsam zu erkunden und zu entdecken. Auf der interaktiven Plattform www.lernenimgarten.at findt ihr Methoden für das Lernen im Garten, didaktische Materialien, kostenlose Downloads und weiterführende Links zu verschiedenen Themenbereichen. Ihr könnt gezielt nach Alter, Thema oder der gewünschten Jahreszeit suchen.