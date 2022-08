Alles Marille! – Teil 2

Werbung

Auf vielfache Nachfrage folgt hier mein „Endbericht“ zu meinen eigenen Marillen aus meinem Garten im Wienerwald. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, spreche ich in meinem Fall von einer gigantischen Marillen-Plantage mit exakt einem Marillenbaum. Die Ernte und der Ertrag hielten sich also von Natur aus in Grenzen.

Im April (KW 15) hatte ich an dieser Stelle berichtet: Nein, bitte nicht schon wieder! Ich habe zwar nur einen Marillenbaum, aber den friert es mir fast jedes Jahr genau zur Blütezeit ab.

Heuer also – Ende März 2022 – herrliche Marillen-Blüte bei mir im Garten, keine 2 Tage später, am 1. April, -3 Grad und ich befürchte, das war‘s wieder mit meiner kleinen Marillen-Ernte im Sommer! Voriges Jahr 2021 exakt das gleiche Spiel: zuerst ein Baum voller Blüten, gefolgt von jungen Knospen und dann tagelanger Extremfrost in den Nächten. Alle Früchte waren daraufhin abgefroren und schwarz. Lediglich eine einzige Marille schaffte es in den Sommer, meine Tochter hat sich zwar gefreut, aber so sollte es halt nicht jedes Jahr sein.

Was ist nun aus meinen Marillen-Blüten anno 2022 geworden? Anfänglich hatte ich ja die Befürchtung, es wären mir wieder alle Blüten abgefroren. Einige schafften es dann auch nicht durch das Frühjahr und fielen schwarz und vertrocknet ab. Ebenso sind kleine und feine Ästchen Opfer des Frostes geworden. Ich dachte also: Na klar, eh immer das Gleiche mit den Marillen! Meine Tochter Lisa war dementsprechend traurig und machte mich – wen auch sonst? – verantwortlich für das abermalige Versagen. Das Marillen-Schicksal sollte es heuer aber durchaus gut mit mir und der Laune meiner Kids meinen.

Unerwartete Wende

So beobachtete ich dann ab Mitte April schon die ersten grünen und zarten Marillen-Babys an meinem Baum. Die Zahl war trotz Frost enorm. Die unzähligen Früchte wuchsen über die Monate zu stattlichen Marillen heran, wie ich sie sonst nur vom Obsthändler oder aus Zeitungen kannte. Ich war hoch erfreut, dachte aber noch bei mir: Freu dich lieber nicht zu früh, man weiß ja nie…! Ich sollte jedenfalls teilweise recht behalten – wenngleich der Grund für die getrübte Freude aus einer Richtung kam, die ich so nicht vorhersehen konnte.

Die Marillen nahmen schließlich ihre endgültige Gestalt an und waren dementsprechend groß, die Äste bogen sich unter der Last, ich hatte schon Angst, sie würden mir abbrechen. Leider waren die duftenden Früchte jetzt noch zu hart – der Genuss musste also warten, während die Freude und Ungeduld meiner Kinder fortwährend stiegen. Die unzähligen Hitzewellen sorgten heuer dafür, dass die Marillen schon etwas früher reiften, der Familienurlaub nahte aber ebenso – der Wettlauf gegen die Zeit begann!

Just als wir Anfang Juli in Urlaub fahren wollen, beginnen auch die ersten Marillen auszureifen, und sie schmecken wirklich köstlich. Allzu viel von der großartigen Ernte sollten wir aber leider nicht erleben: Während wir urlauben, reifen zu Hause in der Hitze die Marillen heran – eigentlich wunderbar, für uns aber sinnlos! 10 Tage später, als wir wieder nach Hause kommen, ist der Großteil der Früchte von Wespen angefressen und wird von diesen auch entsprechend verteidigt. Viele überreife Marillen liegen auf dem Boden und sind wahre Wespen-Eldorados. Wirklich super!

Ich musste, allein schon wegen der Kinder, alle auf dem Boden liegenden Marillen aufsammeln und auch die angefressenen Früchte am Baum entfernen. Geblieben sind uns dann noch rund 30 Marillen, der Großteil der Ernte wurde jedoch Opfer eines unglücklichen Timings und der Wespen. Naja, die sollen ja auch von etwas leben. (Vorsicht, Ironie!) Knapp daneben ist eben auch am Ziel vorbei, aber die eigenen Marillen sind letztlich doch am besten! Also auf ein nächstes Mal im Jahr 2023…

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Natur und viel Freude mit den Früchten aus Ihrem Garten. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

