Feigen – Im Garten oder auf dem Teller 

Keine Angst, ich spreche hier von der leckeren Köstlichkeit und nicht von der Ohr-Feige, die – wie ich hoffe – in unserer Gesellschaft inzwischen längst der Vergangenheit angehört. Und klar, ich musste das auch probieren und habe also zwei Feigenbäumchen gepflanzt. Beim Kauf waren diese exakt gleich groß und auch sehr ähnlich in ihrer Wuchsform. Ein Bäumchen habe ich nahe einer südseitigen – sonnig gelegenen – Hausmauer gesetzt, das andere quasi als Test am halbschattigen Rand des Gartens in der Nähe anderer Sträucher.

Das ist jetzt 4 Jahre her. Beim Einsetzen habe ich die Pflanzen nur ordentlich angegossen und meine biologische Wunderwaffe eingesetzt: die Hornspäne. Danach überließ ich sie ihrem Schicksal – Wind und Wetter, Regen und Schnee konnten ihr natürliches Werk verrichten. In den ersten beiden Jahren war keine Ernte in Sicht, es bildeten sich nur winzige Feigen, die vom grünen Zustand nie zur Reife gelangten. Na ja, mein Gesicht wurde immer länger und strebte gegen Boden!

Ich dachte an einen eindeutigen Fehlschlag. Meine Tochter Lisa hatte aber dennoch Ihre helle Freude an den Pflanzen, sind doch die bekannten, meist dreilappigen Feigenblätter in der Schule zum Basteln sehr beliebt. In Kunst und Kultur wird das Feigenblatt gerne als Stilmittel zum Verdecken des Schambereichs eingesetzt, und auch in meinem Garten waren die Feigen mit ihren Blättern vorerst eher Kunstobjekte denn Nahrungsmittel.

Aber sieh da, dann kam Jahr 3: Die Früchte waren wieder in einer Vielzahl erschienen, doch dieses Mal sollte die Geschichte anders ausgehen. Es war nämlich der erste wirklich heiße Sommer seit der Pflanzung der Feigenbäumchen, mit hohen Temperaturen sowohl am Tag als auch in der Nacht, und das bis in den September hinein. Und plötzlich, Anfang September, waren sie dann da – die ersten reifen und süßen Feigen am eigenen Baum! Die Freude war riesengroß, blieb aber auf den Baum an der warmen Hausmauer beschränkt. Der andere schmückte sich weiterhin mit grünen, harten Feigen.

Unsere genussreifen Feigen waren geschmacklich auf alle Fälle besser als optisch ähnliche Feigen aus den Supermärkten. Ich hatte es den großen Konzernen also gezeigt – naja, zumindest in Sachen Feigen und für 4 Wochen! Feigen (Ficus) zählen im Übrigen zur Familie der Maulbeergewächse (Moraceae). Bei den köstlichen Arten in unseren Gärten handelt es sich um die echte Feige Ficus carica. Zuletzt, im vierten Jahr, hat der größere, fast 4 Meter hohe Feigenbaum sicher über hundert Feigen getragen.

Hatten wir zunächst die noch Vermutung, der Kampf um die Früchte würde innerhalb der Familie entbrennen, kam es schließlich doch ganz anders. Die Hauptabnehmerin war meine Frau Petra, dicht gefolgt von Vögeln – Rotkehlchen! Die angepeckten Früchte wurden dann heftig von den Wespen verteidigt, und ich dachte bloß: Nicht schon wieder – siehe Kolumne zu Marillen Teil 2! Unsere Kinder Lisa und Felix kritisierten die „komische Form“, wie sie es ausdrückten. Naja, das wird schon noch! Auch der kleine Baum trägt jetzt essbare Feigen, aber eben später und viel weniger. – Jeder wie er kann!

Verführerische Feigenrichte – kann man, muss man aber nicht

Meine bevorzugte Variante ist es eindeutig, die Feigen direkt vom Baum zu genießen. Ich brauche kein Chichi, wenn etwas Natürliches so gut schmeckt! Aber wenn Sie Feigen schon einmal in Verbindung mit Schafkäse und Prosciutto gegessen haben, sagen Sie – genauso wie ich – dazu sicherlich auch nicht nein. Ein wenig Balsamico rundet dieses edle Gericht ab und macht es zur wahren Gaumenfreude. Abgewandelt mit etwas Honig und Rosmarin, je nach Geschmack, ist es ein wahrer Klassiker! Es gibt natürlich noch hunderte weitere Feigengerichte von Feigen in Blätterteig über Feigen mit Spinat in einem Salat, Feigen mit Bratwurst für Spezialisten bis hin zu süßen Varianten wie Feigentorte und Feigenmarmelade. Nicht zu verachten ist aber auch das Blatt des Feigenbaumes als Kochzutat. So schmecken Feigenblätter vorzüglich mit Gorgonzola-Käse, in Verbindung mit Kürbis oder ummanteln während des Bratens als Geschmacksträger eine Entenkeule oder verschiedene Meeresfische wie Goldbrassen auf dem Grill, müssen dann aber vor dem Verzehr entfernt werden.

Feigen sind nicht nur köstlich und kalorienarm (ca. 63 Kilokalorien auf 100 Gramm), sie enthalten auch sehr viel Vitamin B, und das gleich in allen wichtigen Formen, von B1, B2, B3, B5, B6 bis B9. Als heilige Frucht in vielen Kulturen gilt die Feige als Paradiesfrucht, erfreut also auf vielfältige Weise. Durch die unterschiedlichen Inhaltstoffe wirkt sie sich zudem positiv auf die Verdauung aus, so sind auch Kalium, Kalzium, Eisen, Vitamin E und Vitamin K enthalten. Die Ballaststoffe der basischen Frucht wirken regulierend auf den Säurehaushalt unseres Darmes, was ja – wie wir heute wissen – enorm wichtig für unser Wohlbefinden ist.

Achten Sie beim Kauf aber besonders darauf, dass es sich um frische Feigen handelt! Mein Vater hat sich in Kroatien eine heftige Lebensmittevergiftung an – diplomatisch gesagt – „überreifen“, verdorbenen Feigen zugezogen. Das verlief dann ziemlich dramatisch mit üblen Folgen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß mit den eigenen Feigenbäumchen im Garten. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.feigenhof.at/

https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/obst/feigen