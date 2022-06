Königsfarn und Wurmfarn: Farne der Könige und Würmer

Werbung

Echte Farne, also Polypodiopsida, gibt es viele, aber nur einen Echten Wurmfarn und einen Echten Königsfarn. Der Echte Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) wird auch als Gewöhnlicher oder Gemeiner Wurmfarn bezeichnet. In der Volksmedizin gilt er als Mittel und Heilpflanze gegen Bandwürmer, daher ist im Volksmund der tierische Name gebräuchlich. Weniger geläufig ist die Bezeichnung als Männerfarn.

Ich selbst habe nicht wegen dieser männlichen Bezeichnung einige dieser schönen Farnvertreter im Garten, vielmehr sind sie dort an schattigen, eher feuchten Lagen in meinem Garten inmitten des Wienerwaldes von selbst gewachsen. Das entspricht auch wissenschaftlichen Beschreibungen zu Standorten des Wurmfarns. Er wird durch eine Feuchtezahl von F = 3w+ und eine Lichtzahl von L = 2 beschrieben. Diese ökologischen Zeigerwerte entsprechen feuchten und schattigen Bereichen. Die tollen Pflanzen sind vom Frühjahr bis in den Winter hinein grün und wachsen nahezu einen Meter hoch.

Die buschig stehenden Wedel haben sich jetzt schon ordentlich Platz in meinem Garten verschafft, vermehrten sich die Farne doch schon zu ganzen Farngruppen, lediglich beschränkt durch die Sonne. Das Blatt selbst ist zweifach gefiedert und läuft spitz zu. An der Unterseite der Farnwedel sitzen die zweireihigen Sporenbehälter, auch als Sori bezeichnet. Man soll nicht sagen, hier werde nicht gegendert, so gibt neben dem Männerfarn auch den Gewöhnlichen Wald-Frauenfarn (Athyrium filix-femina), der ähnlich aussieht, aber heller und feiner gefiedert erscheint.

Im Winter sterben die Farnwedel ab und die Überdauerungsknospen überwintern bis zum nächsten Frühjahr. Am weitesten verbreitet sind die Wurmfarne auf der nördlichen Erdhalbkugel, nahe Verwandte gibt es auch auf südlichen Kontinenten. Diese Farngruppe kann bis in Höhen von etwa 2000 Metern angetroffen werden. Vorsicht! Gerade jungen Pflanzen sind bei diesen Vertretern durch den Inhalt von Butanophlorogluciden in den Drüsenhaaren giftig.

König oder Königin der Farne

Wie kommt nun die Pflanze zu ihrem Namen? Durch die teilweise majestätische Größe von 1,5 Metern kam es zur königlichen Namensgebung. Der Königsfarn (Osmunda regalis) stammt aus der Gattung der Königsfarne Osmunda. Diese langstielige Form der Farne zeigt schwach gefiederte Blätter und trägt, im Gegensatz zu oben beschriebenen Formen und daher auch leicht zu erkennen, die Sporenbehälter nicht an der Unterseite der Wedel, sondern als bräunliche, ährige Sporenträger an deren Ende.

Der Königsfarn tritt europaweit auf, gilt aber als stark gefährdet und ist somit geschützt. In Mittelgebirgen fehlt dieser Farntypus zumeist. Der Feuchtezahl von F = 4w+ und eine Lichtzahl von L = 3 beschreiben die Vorliebe des Königsfarns für sehr feuchte und halbschattige Bereichen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit den Farnen in Ihrem Garten oder in den wunderbaren Farnwäldern unseres Landes, bleiben Sie gesund und neugierig.

WebTipp

https://flora.nhm-wien.ac.at/Index.htm

https://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Familien/Dryopteridaceae.htm