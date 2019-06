Viele haben, bevor sie ein Haus bauen, keine realistischen Vorstellungen davon, was ein Haus kostet. Oft wird an den falschen Stellen gespart oder falsche Energiesparsysteme werden ausgewählt. Etliche Häuslbauer glauben, dass das Eigenheim billiger kommt, als es die Realität zulässt. So muss man, laut Experten, bei einem Haus, das 130 Quadratmeter groß ist, mit 200.000 bis 280.000 Euro rechnen. Damit hat man jedoch noch nicht einmal Grundstück oder Einrichtung.

Sind die Kosten erst einmal kalkuliert, neigen viele Häuslbauer dazu, sich selbst ein wenig anzulügen. Von folgenden Sparmaßnahmen, die eher schaden als nützen, sollte abgesehen werden:

Viele überschätzen die Kosten, die durch Eigenleistung eingespart werden kann. Nur bis zu 20 Prozent der Baukosten können so eingespart werden. Jedoch nur, wenn die Eigenleistung hochwertig abläuft. Oftmals verlängert sich dadurch aber auch die Bauzeit.

Beim Architekt sollte ebenso nicht gespart werden. Kreative Lösungen vom Profi-Planer können die Kosten verringern.

Bei der Wärmedämmung sollte ebenso nicht eingespart werden. Hier eine hohe Qualität zu haben, bringt auf Dauer extreme Ersparnisse mit sich.

Das gewählte Energiesystem sollte abgestimmt sein auf Dämmung, Lüftungsanlage (beim Energiesparhaus) und Energieträger. Die Betriebskosten für die kommenden zehn Jahre sollten miteinberechnet werden. Wenn das System nicht gut läuft, merkt man das als Häuslbauer schnell bei den Energiekosten.



