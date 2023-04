Wie tief darf ein Nagel im Fertighaus sitzen?

Vollbild

Drei Ausbaustufen: Der Österreichische Fertighausverband definiert auch den Mindestumfang an Leistungen der einzelnen Ausbaustufen. „Der Trend geht in Richtung schlüsselfertige Variante, aber ich denke, dass auch die Nachfrage nach dem Ausbauhaus wieder steigen wird“, sagt Robert Frischer, Geschäftsführer des steirischen Unternehmens HAAS HAUS. Details zu den Varianten und Tipps, wann und für wen sich eine bestimmte Ausbaustufe lohnt, gibt es im NÖN Fertighaus-Journal in der Kalenderwoche 22. Alles individuell geplant: Es gibt viele Gründe, warum ein Fertighaus individuell geplant werden sollte. Das beginnt beim Grundstück, das selten für jedes Haus geeignet ist, und endet bei den Menschen, die es bewohnen. „Wir haben von Anfang an erkannt, dass die Menschen individuelle Häuser wünschen“, erklärt Volker Höllinger, Geschäftsführer von Magnum Vollholz.Design, warum sein Unternehmen immer auf Typenhäuser verzichtet hat. Im NÖN Fertighaus- Journal in Kalenderwoche 22 erklärt Höllinger auch, worauf Baufamilien bei der Planung ihrer Häuser achten müssen.

