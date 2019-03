Eine Beere für alle Fälle aus dem Mostviertel .

So viele Vitamine wie die Sanddornbeere hat sonst keine. So eine schöne Farbe auch nicht. Die leuchtet nicht nur in einem Mostviertler Beerengarten. Die leuchtet auch in Likörflaschen, Marmeladegläsern und sogar in Schokoladentafeln.