Begrünung: Natur auf dem Dach

Mit einem begrünten Dach bleibt das Haus im Sommer schön kühl und im Winter warm. Es bringt zusätzlichen Schall- und Wärmeschutz und hilft Heizkosten sparen. Eine Dachbegrünung entlastet auch Abflüsse und Kläranlagen, weil das Regenwasser im Moos oder Gras gespeichert wird und nur langsam abfließt. Außerdem wirkt es als natürlicher Filter für Staub und Schadstoffe.

Extensive oder intensive Begrünung

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen extensiver und intensiver Begrünung. Dabei ist die Aufbauhöhe des Substrats entscheidend. Von einer extensiven Dachbegrünung spricht man, wenn nur wenige Zentimeter Substrat bei der Begrünung verwendet werden (zirka 5 bis 15 Zentimeter). Hierfür werden naturnahe Vegetationsformen wie Sedum-Arten, Kräuter, Moose und Gräser verwendet, also niedrige trockenresistente Pflanzen. Eine extensive Dachbegrünung kann aufgrund des geringen zusätzlichen Gewichtes nahezu auf jedem Dach ohne größere statische Veränderungen aufgebracht werden. Sie ist kostengünstiger und braucht weniger Pflege als eine intensive Dachbegrünung.

Intensiv begrünte Dächer werden wie Gärten genutzt. Sie sind eine Art „Dachgarten“. Die statische Belastung für intensiv begrünte Dächer ist durch die Aufbaustärke und das

Gewicht des Substrats (Substrathöhe zirka 30 bis 200 cm) entsprechend groß. Diese Gründach-Variante ist daher erfahrungsgemäß nur bis zu einer Neigung von maximal 5 Grad sinnvoll. Die Bepflanzung erfolgt mit Rasen, Stauden, Blumen, robusten Gemüsebeeten oder Gehölzen.

Mehr Pflegeaufwand für intensive Begrünung

Durch den deutlich höheren Aufbau können auch ganze Bäume gepflanzt oder Teichanlagen auf einem Flachdach gebaut werden. Mit einer intensiven Begrünung steigt natürlich auch die Notwendigkeit für mehr Bewässerung und mehr Pflege der Dachgrünanlage. Wie wirtschaftlich und sinnvoll eine Dachbegrünung ist, hängt grundlegend von der Art der Dachkonstruktion ab. Wie schon erwähnt, spielt hier die Dachneigung eine große Rolle. Ab einer Neigung von 15 Grad müssen zur Abrutsch-Sicherung spezielle Schubschwellen am Dach aufgebaut werden. Extensivbegrünungen können bei bis zu 45 Grad Dachneigung aufgebaut werden. Bei Flachdächern hingegen benötigt man eine entsprechende Entwässerungsschicht, um stehende Wasserlacken zu vermeiden.

Ein Garten auf dem Flachdach kann, wenn es die Statik erlaubt, mit vielfältigen Pflanzen gestaltet werden. Foto: Shutterstock.com/AYA images

Wichtig: Die bauliche Voraussetzung für eine Dachbegrünung sollten unbedingt vom Experten geprüft werden. Die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit und die Kraft der Einwurzelung mancher Gehölze werden bei Selfmade-Begrünungen oft unterschätzt.

Ist ein begrüntes Dach schon beim Hausbau eingeplant, hat man größtmöglichen Handlungsspielraum zur Gestaltung.

Um eine intensive Dachbegrünung auf ein bestehendes Haus aufzubauen, sollte unbedingt ein Statiker herangezogen werden. Kleine Flachdächer von Carports, Gartenhütten oder Garagen kann man aber ohne Weiteres selbst begrünen.

Ein behagliches Stadtklima schaffen

Die niederösterreichischen Städte Baden, Horn und Mödling bieten Förderungen für die Begrünung von Dächern in ihren Stadtgemeinden an. Weitere Städte werden ihrem Beispiel folgen, denn begrünte Dächer und Fassaden sind eben nicht nur ein architektonisches „Nice to have“-Element, sondern eine wirksame Maßnahme für den Klimaschutz und zur Gebäudeoptimierung.

Laut der ganzheitlichen Kompetenzstelle für Bauwerksbegrünung, dem in Wien ansässigen Forschungslabor „grünstattgrau“, kurz GSG genannt, sind Bauwerksbegrünungen für Gebäude, Stadt, Mensch und Umwelt zukunftsorientierter und aus Konzepten nachhaltiger Stadtplanungen nicht mehr wegzudenken. Ab März 2022 zeichnet der Verband für Bauwerksbegrünung in Kooperation mit „grünstattgrau“ Gebäudebegrünungsbetriebe in ganz Österreich für hochwertige Ausführungsarbeiten mit dem „Betriebsgütesiegel“ aus. Die Firmenliste der gekürten Gebäudebegrünungsbetriebe findet man unter gruenstattgrau.org.

In Niederösterreich wird die Gebäudebegrünung im Rahmen der Wohnbauförderung in Form von Öko-Punkten berücksichtigt. Eine „Teilbegrünung“ liegt hier vor, wenn zumindest das Dach am Wohnhaus oder an einem der Nebengebäude begrünt wird. Dafür werden 3 Punkte für ein Eigenheim, ein Reihenhaus oder einen Geschoßwohnbau mit bis zu 500 m² Nutzfläche anerkannt.

