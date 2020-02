Die WEBUILD Energiesparmesse Wels ist die erste Inspirations- und Infoquelle für alle Fragen zum Thema Hausbau – egal ob Neubau, Renovierung, Sanierung oder Modernisierung. Egal ob eine neue Heizung, ein modernes Bad oder eine stylische Inneneinrichtung. Hier finden die Besucher ausgezeichnete und herausragende Angebote der Aussteller, beste und unabhängige Beratung sowie ein informatives Rahmenprogramm. Die Besucher erleben aktuelle Trends in Real, bekommen neue Ideen inspirierende Inputs. Und so werden an einem Tag auf der WEBUILD viele zukunftssichere und zukunftssichernde Entscheidungen getroffen. Von 6.-8.März wird die Zukunft verändert. In Wels.

Themenschwerpunkte

Zukunftssichere Entscheidungen treffen – einfach nach einem Besuch in Wels!



Sanierung, BauArena, innovative Dämmstoffe, erneuerbare Energie, zukunftssichere Technologien, kreative Badlösungen, AdieuÖl – Jetzt raus mit der Ölheizung!

Sonderschauen

NEU: „Biomasse-Innovationen aus OÖ", E-Auto & Smart Home, Dämmstoffe-Schau: Welcher Dämmstoff passt zu meinem Haus?

Preisgekrönte Innovationen

Innovative Gebäudelösungen und Smart Home im Fokus

Energie Genie Award – innovative Entwicklungen im Sektor Bau und Energie erhalten alljährlich diese Auszeichnung.

Blue Innovation Award – Design Trends und innovative Technik im Bad Sektor werden ausgezeichnet.

Beratung & Vorträge

OÖ Energiesparverband –beste Beratungen und praktische Impulsvorträge

Fachvorträge –Vorträge rund um Trendthemen des Hausbaus und der Renovierung

Zukunftsforum Energie –Trends und Innovationen der Energiebranche

BauArena – praktische Tipps und wichtige Infos für das persönliche Traumhaus

WEBUILD Energiesparmesse Wels 2020

UNSERE ZUKUNFT BAUST DU

Publikumstage: Freitag, 6. März bis Sonntag, 8. März 2020

Öffnungszeiten: täglich 9-17 Uhr

Messe Wels, www.energiesparmesse.at