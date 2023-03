Ostereier natürlich färben

Werbung

Hartgekochte Bio-Eier in allen Farben dürfen auf keinem festlichen Ostertisch fehlen. Doch beim Färben der knallbunten Osterboten ist Vorsicht angebracht: Tests weisen in konventionellen Eierfarben teilweise gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe nach. Diese machen auch nicht an der Schale Halt, sondern dringen in das Ei ein und werden mitgegessen. DIE UMWELTBERATUNG empfiehlt deshalb natürliche Pflanzenfarbstoffe zum Eierfärben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten Osteier natürlich zu färben.

Für ein elegantes Grau-Blau kann man Hibiskusblüten verwenden.

kann man verwenden. Ein sattes Gelb erreicht man dank Kurkuma.

erreicht man dank Ein natürliches Braun gelingt mit Holunderbeeren .

gelingt mit . Für ein knalliges Rot einfach Zwiebelschalen auskochen

Wie es gelingt

Für das Färben mit Hibiskusblüten, Kurkuma oder Holunderbeeren einfach:

1. Die Bio-Eier einfach mit Essig abreiben um sie zu reinigen.

2. Wasser zum Kochen bringen, einen Esslöffel Essig und das gewünschte Färbemittel hinzufügen.

3. Die Eier für 6-10 (je nach Vorliebe) im Wasser kochen lassen. Danach kann man die Eier noch bedenkenlos im Wasser ziehen lassen - je nachdem wie intensiv man die Färbung möchte.

4. Für schöne Muster mit den Fingerkuppen und Nägeln die Eier bearbeiten. Wer möchte, kann auch schon vorher mit Bienenwachs Muster auf die Eier malen - die bemalten Stellen verfärben sich nicht oder einfach mit Wachsmalkreiden, die Ostereier verzieren.

5. Eierpecken nicht vergessen! ;-)

Eier mit Zwiebelschalen färben...So geht´s

1. Zuerst stellt man den Farbsud her: Dafür braune Zwiebeln schälen. 2 Handvoll Schalen in einem Topf mit 1 Liter Wasser etwa 20 Minuten kochen, bis sich das Wasser dunkelrot färbt und anschließend die Schalen durch ein Sieb abseihen.

2. Nun die frischen Bio-Eier in den Farbsud legen, zirka 5 Minuten kochen und dann im heißen Sud so lange ziehen lassen, bis das gewünschte Farbergebnis gefällt. Je nachdem, ob man hellrote oder dunkelrote Eier möchte, kann es bis zu einer Stunde dauern.

3. Die gefärbten Eier vorsichtig aus dem Topf nehmen und auf einem Küchentuch trocknen. Mit ein paar Tropfen Öl reibt man die getrockneten Eier ein, das verschließt die Poren, sorgt für eine gute Haltbarkeit und bringt die Eier zum Glänzen.