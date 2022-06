Tiny House: Ein Haus zum Mitnehmen

Werbung

In Amerika ist das „Tiny House“ ein alter Hut. Die kleinen Häuser boomten dort nach der Finanzkrise, weil man sich ein Mehr an Wohnen nicht mehr leisten konnte. Dass der Trend zum Minimalismus mit einiger Verzögerung auch nach Europa übergeschwappt ist, verwundert nicht. Zuerst mag es für viele noch ein Statement gewesen sein, mittlerweile haben die finanziellen Rahmenbedingungen das Ihre beigetragen. Man lebt auf kleinem Raum. Und das durchaus gut.

Die Oberösterreicherin Simone Kamleitner hat sich schon vor Jahren entschlossen, ihren Wohntraum auf gerade einmal 27 Quadratmetern zu erfüllen. Ein „normales“ Haus war sich finanziell nicht ausgegangen, auf den Traum vom eigenen Haus wollte sie aber trotzdem nicht verzichten. „27 Quadratmeter sind genug Platz zum Wohlfühlen“, sagt sie.

Viele Dinge – von Haushaltsgeräten über Möbel bis hin zu Kleidung – hat sie zurückgelassen und rasch erkannt: „Mehr brauche ich nicht.“ Eine Erkenntnis, die Kamleitner nicht für sich behalten wollte. Mit ihrem Unternehmen „me & me Mikrohäuser“ und einem Holzbauunternehmen als Partner setzt sie „kleine“ Wohnträume perfekt um. Mittlerweile gibt es im kleinen Ort Schneegattern sogar ein eigenes Microhaus-Dorf.

Kleiner Raum, viel Wohngenuss

Kein Wunder, dass immer mehr Fertighausproduzenten Gefallen an der Idee vom kleinen Haus gefunden haben. In Haag am Hausruck hat Genböck Haus den Trend zum kleinen Haus um einen genialen Aspekt ergänzt. Das neue „microHOME“ verspricht nämlich nicht nur großen Wohngenuss auf kleinem Raum, sondern auch ein Höchstmaß an Flexibilität.

„Viele Familien wollen nicht mehr zu große Häuser bauen. Sie wollen möglichst flexibel wohnen und bauen. Deshalb haben wir das Konzept eines mobilen Hauses entwickelt, das nicht nur rasch aufgestellt ist, sondern auch jederzeit an einen anderen Ort transportiert werden kann“, erklärt Geschäftsführer Helmut Möseneder. „Das microHOME ist das einzige Haus seiner Größe, das mit nur einem Transport zum Bauort gebracht wird.“

Im Werk wird das Haus komplett fertig produziert, ehe es für den Transport zusammengeklappt und auf einen Spezialtransporter verladen wird. Vor Ort wird es auf das Fundament gehievt – und ganz einfach wieder aufgeklappt. „Reduziertes Wohnen ist ein Trend, der nicht mehr wegzudenken ist“, ist Möseneder überzeugt. „Die Menschen wohnen auf kleinem Raum, müssen aber nicht auf Annehmlichkeiten verzichten.“

Flexibel ist das microHOME von Genböck auch in Sachen Nutzungsmöglichkeit. Von der kompakten Erstwohnung für junge Paare, die sich jederzeit erweitern lässt, dem überschaubaren Haus für Senioren bis hin zum Bürogebäude oder Geschäftslokal – der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Dazu kommen alle Vorteile eines Fertighauses wie nachhaltige, ökologische Holzbauweise und angenehmes Wohnklima.