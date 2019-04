Wien

Die Mietpreise steigen weiter an. In Wien ist in 22 von 23 Bezirken eine Preissteigerung von bis zu 7,6 Prozent ersichtlich. Die Mietwohnungen kamen tendenziell etwas höher bepreist auf den Markt, am deutlichsten in Simmering (7,6 %), gefolgt von Liesing (6,7 %), Brigittenau (6,6 %) und Favoriten (6,2 %). Ähnliche Preiszuwächse gab es in Donaustadt mit 5,7 Prozent und Floridsdorf mit einem Plus von 4,5 Prozent, dicht gefolgt von Margareten (4 %), Meidling (3,9 %), Leopoldstadt (3,6%) und Ottakring (3,1 %). Die Angebotspreise für Mietwohnungen in Döbling, Rudolfsheim-Fünfhaus, Landstraße und Penzing liegen diesmal im Schnitt rund 2,5 Prozent höher. Mit 18,91 EUR ist in der Inneren Stadt der Quadratmeter am höchsten. Der Preisanstieg zum Vorjahr liegt aber bei geringen 1,3 Prozent, ebenso in Mariahilf (1,3 %), in Hietzing (1,2 %) und in der Josefstadt (1,2 %). Die niedrigste Bewegung im Jahresvergleich gab es bei den Angebotspreisen in Wieden (0,9 %), in Hernals (0,5 %), am Alsergrund (0,3 %) und in Währing (0,1 %). Neubau musste ein Minus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.



Niederösterreich

Auch in Niederösterreich war ein starker Aufwärtstrend bei den Mieten zu sehen. Die höchsten Quadratmeterpreise sind im Wiener Speckgürtel zu verzeichnen. Im absoluten Spitzenfeld liegen die Bezirke Mödling (12,50 EUR/m²), Korneuburg (11,35 EUR/m²), Tulln (11,33 EUR/m²) und Baden (10,68 EUR/m²), wobei dieser im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent günstiger geworden ist. Einen deutlichen Zuwachs konnte willhaben in Hollabrunn (6,5 %), Gänserndorf (5,4 %), Mödling (4,2 %) und St. Pölten (4,1 %) feststellen.

Eine leicht rückläufige Entwicklung gab es hingegen in Baden (-0,5 %) und Lilienfeld (-0,2 %).

Mit -2,7 Prozent ist in Waidhofen an der Ybbs Niederösterreichs stärkster Rückgang der Angebotspreise für Mietwohnungen erfolgt. Am günstigsten mietet man in Gmünd, hier liegt der Quadratmeterpreis bei 7,13 EUR.



Burgenland

Im Gegensatz zur Vorjahreserhebung kamen die Mietwohnungen in Eisenstadt (7 %), Oberwart (2,3 %), Neusiedl am See (2,3 %) und Güssing (1,8 %) teurer auf den Markt. Die teuersten Pflaster im Burgenland bleiben Eisenstadt und Neusiedl am See mit rund 9,2 EUR am Quadratmeter. Die günstigsten Mietpreise fand man im Schnitt in Oberpullendorf (6,71 EUR/m²) und Güssing (7,06 EUR/m²). Ein Rückgang der Mietpreise konnte in Jennersdorf (-3,4 %), Mattersburg (-2,4 %) und Eisenstadt-Umgebung (-0,7 %) erhoben werden.



Kärnten

Wie bereits 2017 kamen 2018 Mietwohnungen in Villach und Klagenfurt mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von rund 10 EUR pro Quadratmeter auf den Markt. Die Aufwärtsentwicklung im Vergleich zu 2017 verlief jedoch moderater (1,8 % in Klagenfurt, 2,2 % in Villach). Wolfsberg hingegen ist Kärntens großer Verlierer mit einem Rückgang von -2,1 Prozent. Die günstigsten Angebote fand man am ehesten im Bezirk Hermagor (-1,0% und ca. 6,60 €/m²). Die höchsten Steigerungen gab es in Villach-Land (6,6 %), Völkermarkt (5 %), Klagenfurt-Land und Spittal an der Drau (beide 3,7 %).



Oberösterreich

In Oberösterreich legten die Preise weiterhin leicht zu. In Linz kamen die Mietwohnungen im Vergleich zu 2017 um 1,6 % teurer auf den Markt – der durchschnittliche Quadratmeterpreis blieb bei rund 11 EUR. Das ist gleichzeitig der höchste Preis im Bundesland, dicht gefolgt Vöcklabruck (10,89 EUR/m²). Der Bezirk Gmunden liegt mit 10,17 EUR pro Quadratmeter noch im absoluten Spitzenfeld, muss aber im Gegensatz zu 2017 einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr am optimistischsten waren die Vermieter in Wels-Land (3,1 %) und Braunau am Inn (4,6 %). Rückläufige Entwicklungen gab es in Steyr-Land (-3,1 %) und Schärding (-1,0 %). In den Bezirken Wels-Land (-0,9 %), Freistadt (-0,6 %), Gmunden (-0,4 %), Ried im Innkreis (-0,1 %) sowie in Linz-Land (0,1 %), Grieskirchen (0,5 %) und Kirchdorf an der Krems (0,6%) gab es nur marginale Änderungen.



Salzburg

In Salzburg legte die Angebotspreisentwicklung weiterhin zu. Am deutlichsten in Hallein (5,5 %) und in Salzburg-Stadt (4,3 %). Im Gegensatz dazu verlief die Entwicklung in Tamsweg moderat (1,9 %). Noch flacher war die Aufwärtskurve nur in Zell am See (0,4 %). In Salzburg-Umgebung und Sankt Johann im Pongau ist im Vergleich zum Vorjahr ein Aufwärtstrend rund um zwei Prozent zu erkennen.



Steiermark

Scheinen sich die Preise in Murau (0,1 %), Leoben (0,2 %) und in der Südoststeiermarkt (0,2 %) eingependelt zu haben, stiegen die Quadratmeterpreise in Graz-Umgebung auf 10,71 EUR/m² und in Leibnitz auf 9,11 EUR/m² an. Nur in Liezen (-2,2 %), Voitsberg (-0,3 %) und Graz (-0,2 %) gab es eine rückläufige Entwicklung. Dennoch liegt in der Landeshauptstadt der Quadratmeterpreis im Schnitt bei 11,31 EUR, dem Spitzenwert in der Steiermark.



Tirol

In sämtlichen ausgewerteten Tiroler Bezirken wurden die Angebotspreise für Mietwohnungen leicht angehoben. Die höchste Steigerung gab es dabei in Kufstein (4,6 %). Auch in den Bezirken Kitzbühel (3,8 %) und Imst (4,2 %) sind die Preise am Steigen. In Osttirol (Lienz) ist auch heuer ein rückläufiger Trend (-1,6 %) zu erkennen. In der Hauptstadt Innsbruck, dem Speckgürtel Innsbruck-Land und in Schwaz ist ein leichter Aufwärtstrend rund um 1,7 Prozent sichtbar.