Winterwetter Schneefälle haben bisher kaum Schäden für Versicherungen verursacht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolfoto Foto: shutterstock/ju_see

T rotz starker Schneefälle, die in den vergangenen Wochen teils zu Stromausfällen in Kärnten und der Steiermark sowie zu zahlreichen Staus und Straßensperren geführt haben, halten sich die diesbezüglichen Versicherungsschäden noch sehr in Grenzen.