Ob Ihr eigenes, oder ein befreundetes Kind, richtig Schenken ist eine kleine Kunst. Die üblichen Tipps, wie man richtig schenkt, sind beinahe offensichtlich: Persönliche Interessen berücksichtigen, altersgerechte Geschenke wählen, und so weiter. Und das mag alles stimmen, nur gibt es auch noch andere Dinge zu beachten. Was möchte man schenken? Hier ein paar Geschenkideen nach Kategorie.

Nützliche Geschenke

Nützliche Geschenke für Kinder können je nach Alter und Interessen variieren. Diese Geschenke sind nicht nur praktisch für das Kind, sondern auch für dessen Eltern. Ob Sportausrüstung wie Fußbälle, Basketbälle, Fahrräder oder Skateboards, je nach Interessen des Kindes, kann vieles als nützliches Geschenk verstanden werden. Zum Beispiel, Geschenke wie Kleidung, Schuhe oder Rucksäcke können ebenfalls nützlich sein, vor allem jetzt zum Schulstart. Lernspiele, die Wissen und Fähigkeiten vermitteln, sind eine gute Möglichkeit, Kinder spielerisch zu fördern. Für Kinder, die gerne draußen spielen, können Geschenke wie Kompass, Lupe oder Fernglas ihre Abenteuerlust unterstützen. Auch Haushaltsgegenstände wie Kinderkochsets, Werkzeugkästen oder Gartengeräte können ihnen praktische Fähigkeiten vermitteln und Freude bereiten. Solche Dinge können oft viel kosten, besteht aber dennoch der Wunsch große Dinge zu schenken, könnten Schenker eventuell auf einen Rechnungskauf zurückgreifen.

Kreative Geschenke

Geschenke, wo das Kind kreativ werden und somit seine Kreativität ausleben kann, ist gut für die kognitive Entwicklung und macht auch noch Spaß. Verschenken Sie, zum Beispiel, ein Bastelset, das verschiedene Materialien und Anleitungen enthält, um eigene Kunstwerke zu gestalten. Mit Experimentierkästen können Kinder spielerisch die Welt der Wissenschaft entdecken. Es gibt Sets für chemische Experimente, physikalische Phänomene oder auch für die Naturwissenschaften. Achten Sie hierbei natürlich immer auf die Altersbeschränkung. Der Klassiker unter den Kreativgeschenken sind, zum Beispiel auch, Puzzles, Legespiele, Mal- und Zeichensets oder auch Brettspiele, bei denen die Kinder ihre eigenen Geschichten erfinden können.

Außergewöhnliche Geschenke

Wer sich extra viel Mühe beim Schenken geben möchte, der könnte eine Stufe weitergehen. Diese außergewöhnlichen Geschenke überraschen garantiert. Anstatt sich auf die üblichen Optionen zu beschränken, könnten Sie in Betracht ziehen, zum Beispiel, ein Coding-Spielzeug zu schenken. Programmieren ist längst nicht mehr nur etwas für Erwachsene. Coding-Spielzeug bringt Kindern auf spielerische Weise bei, wie man Technologie steuert und interaktive Projekte erstellt. Größere Geschenke wie ein Indoor-Zelt bieten den perfekten Rückzugsort für fantasievolle Spiele und gemütliche Lesestunden. Es hört sich zwar verrückt an, aber ein einfaches Zelt im Kinderzimmer kann eine ganz neue Welt der Abenteuer eröffnen. Gerade auch sehr beliebt: Sternprojektoren. Diese projizieren den Nachthimmel an die Zimmerdecke und wecken Begeisterung für Astronomie und Wissenschaft!

Je nach dem, für was Sie sich entscheiden: bei größeren Geschenken ist es immer besser die Elternteile vorher um Erlaubnis zu fragen. Das Schönste am Schenken, ist es sein inneres Kind herauszulassen, bedenken Sie dabei aber auch immer die individuellen Bedürfnisse des Kindes. Frohes Schenken!

