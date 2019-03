Am 6. März 1930 wurden in den USA die ersten Tiefkühlprodukte verkauft, seit 1984 ist der Tag als „National Frozen Food Day“ (Tag der Tiefkühlkost) bekannt.

Produktion startete im Marchfeld

In die Supermärkte hat der Biologe Clarence Birdseye tiefgekühlte Produkte gebracht, inspiriert wurde er dazu von den Inuit in Grönland, die tiefgekühlt vor allem Fisch konservierten. In Österreich gilt Hans Petter als Pionier der Tiefkühlkost. Seine Produktion begann er im Marchfeld.

30 Kilogramm Tiefkühlprodukte pro Jahr

Heute konsumieren die Österreicher pro Kopf mehr als 30 Kilogramm Tiefkühlprodukte* (ohne Eis und Torten). Neben Zeitersparnis, Frische und Verfügbarkeit haben Tiefkühlprodukte zudem einen weiteren Vorteil – und zwar die Reduktion von Lebensmittelverschwendung.

Am 6. März 1930 wurden in den USA – genauer gesagt in Springfield – erstmals tiefgekühlte Lebensmittel in ausgewählten Supermärkten verkauft. Als Erfinder der Tiefkühlkost gilt der Biologe Clarence Birdseye. Er entdeckte im Rahmen eines Aufenthalts bei den Inuit in Grönland, dass frisch gefangene Fische bei Temperaturen von etwa minus 40 Grad Celsius sofort frieren, nach dem Auftauen aber frischer schmecken als gekühlter Fisch – und das sogar Monate später.

Nach viel Tüftelei und einigen Rückschlägen brachte er schließlich Tiefkühlkost erfolgreich auf den Markt. Bereits in den Fünfzigerjahren waren rund die Hälfte der Lebensmittelmärkte in den USA mit Kühltruhen ausgestattet und der Umsatz mit Tiefkühlprodukten überstieg erstmals die Milliarde Dollar-Marke. 1984 schließlich wurde der 6. März zum heutigen „National Frozen Food Day“ (Tag der Tiefkühlkost).

Hans Petter – österreichischer Pionier der Tiefkühlkost

In Österreich begann die Geschichte der Tiefkühlkost in den frühen 40er Jahren. Während die ersten Truhen und Produkte aus Deutschland importiert wurden, begann der österreichische Pionier der Tiefkühlkost, Hans Petter, mit dem Tieffrieren von Gemüse in Raasdorf im Marchfeld.

Anfang der 60er Jahre begannen Tiefkühlprodukte ihren unaufhaltsamen Einzug in die Küchen, denn davor gehörten Kühltruhen nicht zur Standardausstattung heimischer Küchen. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg seitdem enorm: von 1,9 kg im Jahr 1965 auf 4 kg im Jahr 1975 und 15,6 kg im Jahr 1995. 2018 konsumierte jeder österreichische Haushalt mehr als 30 kg Tiefkühlprodukte – Eis und Torten ausgenommen*.