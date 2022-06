New Wine Wave: Europas Winzer für die Zukunft

Werbung

Die beiden Autoren haben für dieses Weinbuch ein Jahr lang 101 Winzerinnen und Winzer besucht. Mit ihnen diskutiert. Mit ihnen verkostet. Deren Motivation hinterfragt. In die Zukunft geblickt. Dieses Weinwerk reflektiert das neue Weingeschehen in Europa. Faszinierend, leidenschaftlich, naturverbunden und authentisch.

Foto: Westend Verlag

Hier ein Auszug aus dem Vorwort, der es auf den Punkt bringt: „Für diese Winzerinnen und Winzer ist Wein mehr als nur ein Produkt, das durch Zusammenspiel aus Natur und Technik entsteht. Für sie ist der Wein Ausdruck einer inneren Haltung. In der Art und Weise, wie sie mit ihren Reben arbeiten und ihren Wein bereiten, manifestieren sich ihre Werte und Grundüberzeugungen, aber auch ihre Leidenschaften, Sehnsüchte und Träume. Der Wein ist ihr Leben. Und doch denken sie in größeren Zusammenhängen. Sie reflektieren ihr Tun im Kontext globaler Umwelt- und Klimaentwicklungen und orientieren ihre Weinbauliche Praxis an Kriterien der Nachhaltigkeit. Winzer sein heißt für sie, Verantwortung zu übernehmen. Heute und auch für die nachfolgenden Generationen.“

Ein Weinbuch für alle, die ein wenig Einblick in das Denken dieser Winzerinnen und Winzer bekommen wollen. Spannende Geschichten, Einblicke, Hintergründe und Gespräche mit Winzern aus beispielsweise Deutschland, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien oder Österreich. Lesestoff vom Feinsten für alle, die dem Rebensaft verfallen sind.

Janek Schumann, Wolfgang Staudt

New Wine Wave

Verlag Westend

Euro 39,10