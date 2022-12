Oma Ilse und ihre Schoko-Brötchen: Beliebt bei Alt und Jung

Werbung

Das Rezept

ZUTATEN

Teig:

250 g Butter (handwarm)

250 g Zucker

6 Eier

250 g geriebene Mandeln oder Nüsse

250 g geriebene Schokolade

100 g glattes Mehl

Glasur:

80 g Schokolade

40 g Butter

1EL Rum

ZUBEREITUNG

1. Handwarme Butter in eine Rührschüssel geben und in Stücke schneiden .

2. Zucker und ganzen Eiern dazu geben und mit dem Handmixer ca. 5 Minuten schaumig rühren .

3. Geriebene Mandeln, Schokolade und Mehl in einer Schüssel mischen und langsam in die Rührmasse einrühren.

4. Backrohr auf 180 Grad HL vorheizen.

5. Die Rührmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gleichmäßig hoch aufstreichen.

6. Masse im vorgeheiztem Rohr (mittlere Schiene) ca. 20 Minuten backen.

7. Fertig gebackene Masse über kühlen lassen.

8. Mit dem Messer 5 cm lange und 2 cm breite Streifen schneiden und auskühlen lassen.

9. Glasur: Schokolade, Butter und Rum in der Mikrowelle zerlassen und lippenwarm rühren.

10. Die einzelnen Brötchen mit dem Pinsel oder mit einem runden Messer glasieren und mit einer halben, blanchierten Mandel belegen.