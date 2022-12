Oma Vronis "Wellness Schnitte": Süßes Wahrzeichen des Wienerwalds

Oma Vroni Foto: Falschlehner

Name: Vroni – Veronika Breitner

Jahrgang: 1942

Wohnort: Pressbaum

Vroni wurde in Pressbaum auf Hof Rodaun geboren und lebt noch immer hier. Das Kochen und Backen hat sie von ihrer Mutter am Bauernhof gelernt, weil sie schon als Kind viel in der Küche mitgeholfen hat. Jeden Morgen reibt sie sich als Abschluss des Frühstücks einen Apfel in kleine Stücke - getreu dem Prinzip: A apple a day keeps the doctor away.

Das WWW-Schnitten-Rezept hat sie vor vielen Jahren selbst erfunden: "Quasi als Markenzeichen für den Wienerwald. Perfekt im Herbst und Winter mit frischen Karotten!" Diese süße Versuchung umgibt ein Geheimnis, das Vroni im Rezept-Video lüftet.

Vroni wurde zur auch Wienerwälderin des Jahres 2016 gekürt: https://www.pressbaum.at/Wienerwaelderin_2016_Die_Siegerin_steht_fest

Nachhaltigkeit und sparsamer Umgang vor allem mit Lebensmitteln sind Vroni sehr wichtig. Alle Marmeladen oder Gurken-Gläser werden bei ihr z.b. mehrmals verwendet, um Speisen oder Lebensmittel zu lagern.

Vroni setzt sich seit mehr als drei Jahrzehnten für den Erhalt der Kulturlandschaft und des Brauchtums im Wienerwald ein. Sie bildet sich auch mit 80 Jahren noch regelmäßig in Online-Seminaren fort oder düst mit dem Elektro-Auto durch den Wienerwald.

Sie hat immer Freude daran, von jungen Menschen dazuzulernen. Eine sehr moderne, aktive Frau.