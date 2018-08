Und das Bierland Österreich vermeldet einen neuen Rekord: Mit 278 Brauereien (150 gewerbliche und 128 Hausbrauereien) gibt es so viele Braustätten wie noch nie. Auf rund 32.000 Einwohner kommt aktuell eine „Biermanufaktur“, womit Österreich eine der höchsten Brauereidichten weltweit besitzt.

Rund 106 Liter Bier pro Jahr

Österreich ist ein ausgesprochenes Bierland. Schließlich lassen über 1000 verschiedene österreichische Biere keinen Konsumentenwunsch offen. Das belegt auch der aktuelle Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande: „Inkl. alkoholfreiem Bier trinkt jede Österreicherin und jeder Österreicher rund 106 Liter Bier im Jahr.

Damit lassen wir große Biernationen – wie etwas Deutschland oder Belgien – hinter uns und sind hinter der Tschechischen Republik Vize-Weltmeister“, weiß Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des Brauereiverbandes.

Weltweit am meistern konsumierte alkoholische Getränk

Laut einer aktuellen Studie der Universität von Leuwen (Belgien) ist Bier bereits seit den 90er Jahren das weltweit am meistern konsumierte alkoholische Getränk. Während Länder wie etwa Belgien, Deutschland, die USA oder Großbritannien stagnierende Ausstoßzahlen aufweisen, wachsen die Märkte in China, Russland und Brasilien stark an. Bereits seit 2003 verfügt China über den weltweit größten Biermarkt (vor den USA und Russland). „In Zukunft werden wir jedenfalls einen weiteren weltweiten Anstieg des alkoholfreien Bieres sehen“, so Kaufmann-Kerschbaum.

„Denn einerseits ändern sich Trinkgewohnheiten und das AF-Bier wird dem alkoholischen Pendant geschmacklich immer ähnlicher. Andererseits gewinnt AF-Bier in Ländern an Beliebtheit, wo z.B. aus religiösen Gründen Alkohol nicht erlaubt ist.“ Hierzu zählen unter anderem der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. In Österreich ist diese Entwicklung nur langsam zu beobachten.

Seit dem Jahr 2000 hat sich der Inlandsabsatz von AF-Bier um 1,3 % erhöht. 2017 wurden rund 240.000 hl Hektoliter AF-Bier im Bierland Österreich konsumiert. Der zweite große Trend betrifft Kreativbiere bzw. die so genannten Craft-Biere. „Hier gibt es einen anhaltenden Boom und die neuen Kreationen unserer Brauer finden großen Anklang und bereichern das hervorragende österreichische Angebot. Doch auch wenn Craft-Biere im vergangenen Jahr allein in Österreich um 80 % zulegen konnten, beträgt ihr Anteil aktuell weniger als 1 % am österreichischen Markt“, so Kaufmann-Kerschbaum abschließend. Nach

wie vor ist hierzulande das klassische Lager/Märzen Bier mit einem Marktanteil von 64 % die erste Wahl.

„Brausilvester“ am 30. September

Und übrigens hat das Bierland Österreich seinen eigenen Nationalfeiertag: Am 30.09. – dem historischen „Brausilvester“ – ist der offizielle Tag des österreichischen Bieres.