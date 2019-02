Krapfen backen viele in Niederösterreich. Von Hand, wie bei Karl Bachinger, sind es schon weniger. Hier eine kleine Auswahl vom Kamptal bis zum Sonnwendstein (mehr bei Niederösterreichs Genussinitiative unter www.soschmecktnoe.at ): Bartl Backtradition: Die Bäckerei und Konditorei verkauft in Hadersdorf und in Feuersbrunn ihre handgemachten Krapfen. Genossen werden können diese, für deren Herstellung regionale Zutaten verwendet werden, direkt vor Ort. Zusätzlich gibt es auch eine rollende Filiale, die werktags am Hadersdorfer Bahnhof steht oder das Gebäck zuliefert. www.bartl-backtradition.at Bäckerei-Café Jakob & Karl Braun: Im Familienunternehmen werden die Krapfen mit frischen Zutaten von Hand gemacht und mit selbst gemachter Marillenmarmelade gefüllt. Seit 1932 gibt es die Bäckerei und Konditorei in Etsdorf am Kamp, die Vater und Sohn in vierter Generation führen. Da die Familie Braun sehr um Regionalität bemüht ist, stammen die meisten Zutaten aus der Umgebung. Dabei achtet sie auf deren Qualität und verzichtet auf chemische Zusatzstoffe. www.baeckerei-braun.at Kirchenwirt: Der Familienbetrieb in Maria Schutz liegt in 750 Meter Seehöhe am Nordhang des Sonnwendsteins. Die Klosterkrapfen sind die Spezialität des Restaurants und werden nach Familien rezept zubereitet. In der Klosterkrapfenkuchl werden die Krapfen vor den Augen der Besucher zubereitet und mit Marillenmarmelade, Vanille- oder Nougatcreme gefüllt. Auch hier wird Regionalität großgeschrieben. Heuer im Juni werden die Klosterkrapfen dort übrigens seit insgesamt 30 Jahren gebacken. www.klosterkrapfen.at