Gerhard Loidl: „Die Imkerei lässt mich nicht mehr los“

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Gerhard Loidl: Der erste Kontakt zu Bienenvölkern war von meinem Opa her. Er hatte für jeden von uns fünf Geschwistern einen Bienenstock. Ich kann mich noch erinnern, dass diese Bienen oft sehr grantig waren und wir oft gestochen wurden. Aber der Honig war sehr gut! Als ich dann 16 war, ist in der Nähe unseres Hofs ein Bienenhaus frei geworden, weil sein Besitzer gestorben ist. Und mein Vater hat es gekauft. Unsere Erfahrungen damit waren aber auch eher negativ. Ich war damals in der Weinbauschule, und da hat es einen Schnupperkurs in der Imkerschule Warth gegeben. Den habe ich besucht. Das hat mein Interesse an der Imkerei geweckt, und ich habe dann relativ bald die Facharbeiterprüfung gemacht. Das war eigentlich der richtige Einstieg. Dann bin ich davon nicht mehr losgekommen.

Beschreiben Sie Ihre Liebe zu den Bienen/zu Ihrem Beruf!

Loidl: Es ist faszinierend, welche Kraft so ein Bienenvolk hat, und enorm, was es von der Natur sammelt, aber auch der Geruch und die Einheit sowie der gute Honig. Wenn man das erfahren hat, lässt einen das nicht mehr los. Man muss als Imker schon einiges tun, aber wenn man ihnen eine gewisse gute Basis bietet, dann sammeln die Bienen für dich.

Wie sehen Sie das Bild der Bienen und ihrer Bedeutung in der Öffentlichkeit? Ist sich die Gesellschaft der Bedeutung bewusst? Mehr oder weniger als früher?

Loidl: Früher war das ja eher selbstverständlich, da gab es auf jedem Bauernhof Bienen. Heute ist die Imkerei zu einem Trend geworden oder sogar ein Boom. Es ist sozusagen „cool“, Imker zu sein. Das hat schon einen guten Status. In den letzten Jahren hat man gemerkt, wie wichtig die Bienen sind. In China gibt es Gebiete, in denen es keine Insekten mehr gibt. Da müssen Pflanzen händisch bestäubt werden!

Honig und andere Bienenprodukte sind heute total „in“ …

Loidl: Man ist sich der Bedeutung unserer Produkte bewusst. Das natürliche, gesunde Produkt Honig ist ein Genuss und fast wie eine Medizin. Es gibt die Api-Therapie, die Stockluft ist gut bei Atemwegserkrankungen und bei Allergien, und dann gibt es Propolis, das praktisch ein natürliches Antibiotikum ist und gegen Pilze, Viren und Bakterien wirkt.

Warum haben Sie auf Bio-Produktion umgestellt?

Loidl: Bio war für mich ein persönliches Anliegen. Es geht darum, dass man darauf schaut, dass die Natur gesund bleibt. Ich selber esse nur Bioprodukte. Wenn man bei mir in den Kühlschrank schaut, wird man nur solche finden. Da wäre es unlogisch, wenn ich keinen Bio-Honig erzeugen würde.

Wie kann man bei Bio-Honig „nicht-biologische“ Einflüsse ausschließen?

Loidl: Ganz hundertprozentig kann man das nicht. Was wir tun können, ist, dass wir uns kontrollieren lassen und gewisse Richtlinien erfüllen. Die Standorte müssen gezielt ausgewählt werden. Bienen sammeln Honig in einem Flugradius von ca. zwei Kilometern. Am besten ist es natürlich, wenn da eine Biolandwirtschaft rundherum ist, wo kein Gift gespritzt wird. Auch Standorte im Wald sind günstig. Beim Einstieg ist es wichtig, dass man neue Beuten nimmt. Alte sind oft schon von Chemie verseucht, weil das Wachs Umweltgifte aufnimmt. Die alten Waben werden eingeschmolzen und die Gifte bleiben immer, oft bis zu 30 Jahre lang, in diesem Kreislauf. In der Bio-Imkerei wird das alte Wachs konsequent ausgeschieden. Bei den Beuten wird nur Holz, kein Plastik verwendet und es gibt nur natürlichen Holzschutz. Wenn zugefüttert wird, muss das Biozucker sein.

War das für Sie der richtige Schritt, oder haben Sie die Umstellung bereut?

Loidl: Es war der absolut richtige Schritt. Es ist ganz wichtig, dass wir eine gesunde Umwelt, eine gesunde Landwirtschaft haben.

Bienenkrankheiten wie die Varroa-Milbe sind eine Gefahr für Bestände. Wie ist die aktuelle Situation?

Loidl: Ein guter Imker hat die Varroa-Milbe im Griff, auch wenn sie die größte Herausforderung in der Imkerei ist. Sie wurde in den 1980er-Jahren eingeschleppt und ist seitdem da. Man muss die Milbe im Stock immer stark reduzieren. Die Milbe selbst ist ja nicht das Problem. Durch sie werden die Bienen und die Puppen in der Entwicklung verletzt. In diese Verletzungen können Bienenviren eindringen, und diese Kombination ist das Problem. Man muss die Milben sofort nach der Honigernte im Sommer behandeln, sonst bringt man kein Volk über den Winter. Dann gibt es noch die Amerikanische Faulbrut, die immer wieder auftaucht. Das ist eine seuchenartige Krankheit, da müssen ganze Völker vernichtet werden.

Spürt man als Imker den Klimawandel? Wenn ja, wie?

Loidl: Ja. Es reift alles ein wenig früher. Früher war die Rapsblüte im Mai, jetzt ist sie oft im April schon fast vorbei. Wenn es eine zeitige Entwicklung gibt, vermehrt sich auch die Varroa-Milbe schneller. Beim Waldhonig merkt man es ganz stark, da gibt es deutlich weniger Ertrag. Die Trockenheit ist ebenfalls schlecht, und die milden Winter verschärfen das Varroa-Problem zusätzlich.

Kann man von der Imkerei alleine leben?

Loidl: Mein Vater hat immer gemeint, das ist nur ein Hobby. Aber man kann, wie in unserem Fall mit 200 Völkern, davon leben. Reich werden will ich ja nicht. Es soll sich nur ausgehen, und ich habe eine Freude, wenn meine Kunden den Honig schätzen. Das macht mir mehr Freude als Reichtum. Wichtig ist, dass man direkt vermarktet. Wenn man alles an Händler liefert, wird es schwierig.

Wie groß ist der Aufwand?

Loidl: Wenn man 200 Völker hat und die Produkte direkt vermarktet, ist das für zwei Personen ein Full-Time-Job.

Was macht der Imker den Winter über?

Loidl: Der Winter soll schon auch eine Ruhephase sein. Wenn man es sich aber zu gut gehen lässt, hat man später Stress. Wenn die Völker abgeschleudert und die Varroa-Maßnahmen erledigt sind, fängt die Arbeit für die Märkte an. Am meisten Absatz gibt es in der Vorweihnachtszeit, bei den Advent- und Weihnachtsmärkten. Da ist man dann eh nur mehr draußen und kann sich erst über Weihnachten und Silvester wieder erholen. Danach kommen schon wieder die Vorarbeiten für den Frühling. Man ist auf jeden Fall das ganze Jahr beschäftigt.

War die Pandemie in Ihrem Betrieb spürbar?

Loidl: Es hat sogar Anfragen gegeben, ob die Bienen auch Corona kriegen können. Das ist mir nicht bekannt. Unsere Arbeit konnten wir immer machen. Beim Verkauf war es natürlich schon extrem, weil es ja zwei Jahre lang keine Weihnachts- und Ostermärkte gegeben hat. Da gab es Umsatzeinbußen um mehr als 50 Prozent. Dass dieses Hauptgeschäft weggefallen ist, hat wehgetan.

Würden Sie nochmals von vorne beginnen können: Würden Sie wieder Imker werden?

Loidl: Ja. Diese Frage stellt sich nicht. Der Aufbau am Anfang war anstrengend, weil wir ja bei null angefangen haben. Mir taugt die Selbstständigkeit, weil ich mir die Zeit frei einteilen kann. Die Arbeit mit den Bienen, in der Natur, ist genau das Meine. Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen.