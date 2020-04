Gänseblümchen, Löwenzahn und viele andere nährstoffreiche Wildkräuter, die nicht so leicht verwechselt werden können und das ganze Jahr draußen wachsen, finden sich im Buch „Wildkräuter-Outdoor-Küche für Kinder“ von Jennifer Frank-Schagerl und ihrer Cousine Corinna Frank.

privat 16 essbare Wildkräuter werden im Buch beschrieben. Sie sind leicht erkennbar und können gemeinsam mit den Kindern gesammelt werden.

Die Kräuter- und die Erlebnispädagogin haben mehr als 30 leichte Wildkräuterrezepte kreiert, bei deren Zubereitung am Lagerfeuer oder mit dem Campingkocher Kinder aller Altersstufen helfen können.

Die Natur entdecken und neues lernen

„Wir Erwachsenen kennen die exotischsten Früchte, aber wissen nicht mehr, was direkt vor unserer Haustüre an heimischem Powerfood wächst. Wir wollen Eltern und Kindern dieses Wissen zurückgeben“, so Jennifer Frank-Schagerl, ORF NÖ-Moderatorin und Leiterin der Outdoorakademie Neverest. „Es ist wirklich schön, wenn man mit der Vermittlung dort beginnen kann, wo man am meisten Wissen speichert, und zwar als Kind“, ergänzt Corinna Frank.

privat Gänseblümchen, Löwenzahn und Co können auch ganz einfach über dem Campingkocher verarbeitet werden.

Mit dem Buch wollen die beiden nicht nur informieren, sondern auch gemeinsame Abenteuer in der Natur anregen. „Corinna und ich haben selber keine Kinder, aber viele Neffen, Nichten und Patenkinder, mit denen wir schon seit Jahren die Natur erkunden. Daraus ist dann auch die Idee für dieses Buch entstanden“, erzählt Frank-Schagerl, die bereits ein Kräuterkochbuch für Erwachsene herausgebracht hat.

Wildkräutercalzone und Brennnesselspinat

„Es ist dann auch spannend auszuprobieren, was sich die Kinder essen trauen und was nicht“, lacht sie. „Wir haben zum Beispiel einmal Brennnesselspinat gemacht. Das ist dann schon interessanter als Löwenzahn.“ Ein Rezepttipp von der Kräuterpädagogin?

„Mein Lieblingsrezept ist Gundelrebe mit Schokobanane, das geht schnell, und die Kinder lieben es. Gundelrebe ist als Unkraut verschrien, hat aber einen tollen, würzigen Geschmack“, so Frank-Schagerl. Sie wohnt bei Imbach bei Krems, mit Wald und Fluss vor der Haustür.

privat Ein Rezept aus dem Buch: Gundelrebe mit Schokobanane. Banane aufschneiden, Schokoladenrippe und Gundelrebe hineinlegen und über dem Lagerfeuer schmelzen lassen.

Corinna Frank holt sich die Wildkräuter aus ihrem Garten in Schwechat. „Man muss sich da schon auch trauen, die Wiese ein bisschen wachsen zu lassen“, lacht Frank. „Mein Lieblingskraut ist das Gänseblümchen. Diese Vitamin C-Bombe wächst das ganze Jahr, und man kann von der Wurzel bis zu den Blüten alles verwenden.“ Ihr persönlicher Rezept-Liebling: Wildkräuter-Calzone.

Freya Verlag Erhältlich ist das Buch aus dem Freya Verlag auf Amazon, Thalia und Ecolibri um 12,99 Euro.

Im Buch zu finden sind noch viele weitere leckere Rezepte wie Spitzwegerich-Bratkartoffeln, Walderdbeeren-Kompott und Süße-Blüten-Nudeln sowie Brennnessel-Palatschinken.

„Vielleicht schaffen wir es so wieder mehr Wertschätzung für das was die Natur uns gibt zu erlangen und Kindern und Eltern gemeinsam wieder mehr Qualitätszeit in der Natur zu schenken, abseits von Handys, Laptops und Co“, so die Autorinnen.

