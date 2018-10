Wachter-Wieslers Ratschen (Deutsch Schützen) sind DIE Aufsteiger von 15 auf 16 Punkte sowie zwei Hauben: Das Restaurant liegt idyllisch inmitten der Weingärten. Die Küche von Stefan Csar und Bernd Konrath machen eine Reise in das südliche Burgenland zu jeder Jahreszeit wert.

Dominik Gober und Gerald Freinbichler aus Horitschon sind die Wein-Entdeckung des Jahres 2019: Die beiden Weinfreaks und Quereinsteiger haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Gearbeitet wird naturnah und alles von Hand. Das Resultat sind spannende Weiß- und Rotweine – edle Ausnahmeweine aus dem Mittelburgenland. Das hat Gault&Millau belohnt.

Insgesamt wurden Burgenland 19 Hauben vergeben.

Die neuen Guides (Restaurant + Weine) sind ab 25. Oktober 2018 um 39 Euro (inkl. Mwst) im Handel erhältlich und dicht gepackt mit Informationen über neue kulinarische Hotspots, Aufsteiger, Geheimtipps und die besten Getränke, die Österreich zu bieten hat – eine Pflichtlektüre für jeden Feinschmecker.

Die Herausgeber Karl und Martina Hohenlohe freuen sich über die 40. Ausgabe des Guide Gault&Millau. | Gault&Millau

Vier Hauben für Filippou

Die größte Sensation lautet ohne Zweifel: Österreich hat ein neues Vier-Hauben-Lokal. Der Ausnahmekoch Konstantin Filippou wird mit seinem gleichnamigen Restaurant in Wien in den erlesenen Kreis der Besten des Landes aufgenommen. Damit wächst die absolute Oberliga unter den Top-Restaurants auf fünf an, Filippou stößt zu den weiter bestehenden Vierhaubern Heinz Reitbauer (Steirereck), Karl und Rudolf Obauer (Restaurant Obauer), Simon Taxacher (Restaurant Simon Taxacher) und Silvio Nickol (Palais Coburg).

Schon 2016 wurde Konstantin Filippou für seinen ungewöhnlichen Stil und seine höchst individuelle Ideenvielfalt als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet. Nun ist er im kulinarischen Olymp angekommen. Gault&Millau Chefredakteurin Martina Hohenlohe schreibt denn auch im aktuellen Guide: „Mit unvermuteten Kombinationen, schlichter Pracht und technischer Perfektion konnte Konstantin Filippou unser Testteam restlos überzeugen. Die Entwicklung dieses Küchenmeisters erfordert eine einzige Entscheidung: die Aufwertung auf die vierte Haube. Wir gratulieren.“